Iga Swiatek heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. De mondiale nummer één maakte in de finale tegen Ons Jabeur haar favorietenstatus waar en pakte haar derde Grand Slam-titel in haar loopbaan: 6-2 en 7-6 (5).

De 21-jarige Swiatek had 1 uur en 51 minuten nodig om Jabeur over de knie te leggen. Na een overtuigende openingsset van Swiatek knokte Jabeur zich in de tweede set terug tot 6-6, maar de Poolse won de daaropvolgende tiebreak én ging daardoor met de eindzege aan de haal.

Haar eerste eindzege op de US Open betekent voor Swiatek haar derde Grand Slam-titel in haar loopbaan. De Poolse won eerder dit jaar Roland Garros en schreef het Franse Grand Slam-toernooi in 2020 ook al op haar naam.

Swiatek is de eerste tennisster in zes jaar die twee Grand Slam-titels in hetzelfde kalenderjaar verovert. Angelique Kerber won in 2016 de Australian Open én de US Open. Swiatek heeft nog wel een lange weg te gaan voor een Grand Slam-record: Margaret Court is met 24 titels de succesvolste tennisster ooit. Serena Williams hoopte het record van Court te evenaren, maar ook bij haar afscheid in New York slaagde ze daar niet in.

Voor Jabeur gaat er wederom een finale verloren. Twee maanden geleden ging de Tunesische ook al ten onder in de eindstrijd op Wimbledon. Toen was Elena Rybakina in drie sets te sterk. Jabeur stijgt nu wel naar de tweede plaats op de WTA-ranglijst.

Zondag om 22.00 uur (Nederlandse tijd) is de mannenfinale en die gaat tussen Casper Ruud en Carlos Alcaraz. Zij strijden ook om de nummer één-positie op de wereldranglijst. De huidige mondiale nummer één Daniil Medvedev werd vroegtijdig uitgeschakeld.

Titels Swiatek in 2022 US Open (hardcourt)

WTA 1000-toernooi in Qatar (hardcourt)

WTA 1000-toernooi in Indian Wells (hardcourt)

WTA 1000-toernooi in Miami (hardcourt)

WTA 500-toernooi in Stuttgart (gravel)

WTA 1000-toernooi in Rome (gravel)

Roland Garros (gravel)

Ongeloof en blijdschap bij Iga Swiatek na het winnende punt. Ongeloof en blijdschap bij Iga Swiatek na het winnende punt. Foto: Getty Images

Swiatek alleen in de tweede set getest

Als mondiale nummer één was Swiatek de torenhoge favoriet voor de finale tegen de als vijfde geplaatste Jabeur, maar van die druk was niets te zien op het hardcourt in New York. De Poolse domineerde in de rally's en had zeker in de eerste set geen kind aan Jabeur.

De eerste drie games van de openingsset gingen naar Swiatek. Vervolgens brak Jabeur de Poolse wel terug, maar dankzij een rebreak kwam Swiatek weer op een voorsprong van twee games. In de slotfase liep Swiatek zelfs uit naar 6-2.

De tweede set was lange tijd een kopie van de openingsset. Ook nu kwam Swiatek op een 3-0-voorsprong, waardoor de eindzege haar in de schoot geworpen leek te gaan worden. Jabeur vocht zich echter terug tot 3-2, waarna het breaks regende.

Jabeur kon zelfs op een 4-5-voorsprong komen, maar verzuimde drie breakpoints te benutten. Swiatek kroop door het oog van de naald, al kwam Jabeur terug tot 6-6. Ook in de beslissende tiebreak kreeg Swiatek de eindzege niet cadeau, maar ze verzilverde uiteindelijk haar tweede matchpoint om haar dominantie in het vrouwentennis verder te onderstrepen.