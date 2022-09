Carlos Alcaraz hoopt zijn stormachtige ontwikkeling zondag in de finale van de US Open te bekronen met zijn eerste Grand Slam-titel. De pas negentienjarige Spanjaard, die met de Noor Casper Ruud om de eindzege én de nummer één-positie strijdt, kan zichzelf in de geschiedenisboeken spelen.

Sinds de invoering van de ATP-ranglijst in 1973 werd de eerste positie nog nooit door een tiener bezet. Dat betekent dat de nu negentienjarige Alcaraz bij een zege op Ruud de jongste nummer één ooit wordt. Het record staat nu nog op naam van Lleyton Hewitt, die twintig jaar was toen hij in november 2001 de ranglijst aanvoerde.

Alcaraz is ook pas de tweede tiener in de Open Era (sinds mei 1968) die in het mannenenkelspel de finale van de US Open haalt. Pete Sampras won het Grand Slam-toernooi in 1990 toen hij nog maar 19 jaar en 28 dagen oud was.

Het is voor het eerst dat Alcaraz in de eindstrijd van een van de vier grote toernooien staat. De winnaar van de Masters-toernooien in Miami en Madrid kan de jongste Grand Slam-winnaar worden sinds Rafael Nadal, die in 2005 als kersverse negentienjarige zijn eerste van in totaal veertien Roland Garros-titels veroverde.

De weg naar de US Open-finale verliep voor Alcaraz niet zonder hobbels. In zijn duels met Marin Cilic (vierde ronde) Jannik Sinner (kwartfinales) en Frances Tiafoe (halve finales) had de Spanjaard vijf sets nodig. De partij tegen Sinner was pas om 2.50 uur (lokale tijd) klaar, een record op de US Open.

Carlos Alcaraz is pas de tweede tiener in de US Open-finale in het open tijdperk. Carlos Alcaraz is pas de tweede tiener in de US Open-finale in het open tijdperk. Foto: Getty Images

Ruud kan als eerste Noorse man een Grand Slam-titel pakken

In tegenstelling tot Alcaraz weet Ruud hoe het is om in een Grand Slam-finale te staan. De huidige nummer zeven van de wereld zal er met weinig genoegen aan terugdenken, want gravelkoning Nadal gunde hem enkele maanden geleden in de eindstrijd van Roland Garros slechts zes games.

Alleen Juan Carlos Ferrero, Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic wisten deze eeuw in hetzelfde jaar de finale van Roland Garros en de US Open te bereiken. Ruud kan bovendien geschiedenis schrijven voor zijn land, want nog nooit wist een Noorse man een Grand Slam-titel in het enkelspel te veroveren.

De reeks van Ruud op de US Open komt een beetje uit de lucht vallen, want tot deze editie verloor hij meer wedstrijden in het hoofdschema dan hij won op Flushing Meadows. Vorig jaar ging de Noor in de tweede ronde ten onder tegen Botic van de Zandschulp. Deze editie trof hij in de tweede ronde met Tim van Rijthoven weer een Nederlander, maar Ruud was hem wél de baas.

De finale tussen Alcaraz en Ruud begint rond 22.15 uur in het Arthur Ashe Stadium. De titel in het vrouwenenkelspel werd zaterdag gewonnen door Iga Swiatek, die in twee sets te sterk was voor Ons Jabeur.