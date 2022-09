Carlos Alcaraz kan nauwelijks bevatten dat hij op de US Open voor zijn eerste Grand Slam-finale staat. Naast de titel lonkt voor de Spanjaard - net als voor zijn opponent Casper Ruud - de nummer één-positie op de ATP-ranglijst.

"Het is bizar om voor zulke grote dingen te mogen strijden", zei de negentienjarige Alcaraz na zijn zwaarbevochten overwinning op de Amerikaan Frances Tiafoe in de halve finales.

Door de winst op Tiafoe is Alcaraz de jongste finalist op de US Open sinds de Amerikaan Pete Sampras in 1990. Alcaraz kan bovendien in de voetsporen van zijn landgenoot Rafael Nadal treden door op negentienjarige leeftijd zijn eerste Grand Slam te winnen.

"Het wordt mijn allereerste Grand Slam-finale en ik ben zo dicht bij de nummer één-positie, al voelt het tegelijkertijd nog zo ver weg", vervolgde Alcaraz, die tegen Tiafoe voor de derde keer op rij een vijfsetter speelde in New York.

"Ik heb nog één partij te gaan, tegen een ongelooflijk goede speler. Casper heeft de ervaring van een Roland Garros-finale en voor mij wordt het de allereerste keer. Ik zal de zenuwen moeten overwinnen, maar ben nu vooral heel blij."

Casper Ruud hoopt dat zijn ervaring hem langs Carlos Alcaraz helpt. Foto: Getty Images

'Ik weet hoe het is om de trofee te zien'

In tegenstelling tot Alcaraz heeft de 23-jarige Ruud dus wél ervaring met het spelen van een Grand Slam-finale. Eerder dit jaar ging hij in de eindstrijd op Roland Garros hard onderuit tegen Nadal, die het toernooi in Parijs voor de veertiende keer won.

"Ik weet tenminste hoe het is om de trofee te zien en veel bekende toeschouwers te hebben", zei Ruud. "Op Roland Garros stonden zelfs koninklijke families te kijken. Dat was een nieuwe ervaring voor mij, die ik hoop mee te nemen naar zondag."

De finale tussen Alcaraz en Ruud in het Arthur Ashe Stadium begint zondag rond 22.00 uur. De finale van het vrouwentoernooi tussen Iga Swiatek en Ons Jabeur is een dag eerder rond hetzelfde tijdstip.