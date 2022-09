Iga Swiatek hoopt haar uitstekende seizoen zaterdagavond te bezegelen met haar eerste titel op de US Open. De nummer één van de wereld, die het in New York opneemt tegen de Tunesische Ons Jabeur, zorgt bij succes op het Amerikaanse hardcourt voor een trendbreuk.

Waar Rafael Nadal dit jaar zegevierde op de Australian Open én Roland Garros, is het in het vrouwentennis al jaren niet meer voorgekomen dat een speelster in één jaar twee Grand Slam-titels veroverde.

De 21-jarige Swiatek, die begin juni Roland Garros op haar naam schreef, kan de eerste speelster sinds 2016 worden die twee Grand Slam-toernooien in één seizoen wint. Angelique Kerber zegevierde zes jaar geleden op de Australian Open én de US Open. De Duitse haalde dat jaar overigens ook de finale van Wimbledon.

Swiatek pakte in 2020 ook al de titel op Roland Garros en hoopt de vierde speelster deze eeuw te worden die haar eerste drie Grand Slam-finales winnend afsluit. Ze treedt dan in de voetsporen van Jennifer Capriati, Naomi Osaka en Ashleigh Barty. De 24-jarige Osaka wist zelfs haar eerste vier Grand Slam-finales te winnen: de US Open van 2018 en 2020 en de Australian Open van 2019 en 2021.

Slechts twee vrouwen wisten de US Open sinds de eeuwwisseling als nummer één van de wereld op hun naam te schrijven. Serena Williams pakte de titel als wereldranglijstaanvoerder in 2002, 2013 en 2014. Justine Henin trok in 2007 aan het langste eind op Flushing Meadows.

Titels Swiatek in 2022 WTA 1000-toernooi in Qatar (hardcourt)

WTA 1000-toernooi in Indian Wells (hardcourt)

WTA 1000-toernooi in Miami (hardcourt)

WTA 500-toernooi in Stuttgart (gravel)

WTA 1000-toernooi in Rome (gravel)

Roland Garros (gravel)

Iga Swiatek schreef dit jaar voor de tweede keer Roland Garros op haar naam. Iga Swiatek schreef dit jaar voor de tweede keer Roland Garros op haar naam. Foto: Getty Images

Jabeur aast op revanche na verloren Wimbledon-finale

Voor Jabeur staat de US Open-finale in het teken van revanche. De 28-jarige Tunesische haalde in juli op Wimbledon ook de eindstrijd, maar ze verloor op het gras in Londen in drie sets van de Kazachse Elena Rybakina. Die nederlaag kan haar nu overigens wel een plekje in de geschiedenisboeken opleveren.

Jabeur hoopt de vierde vrouw in het open tijdperk (sinds mei 1968) te worden die het eerstvolgende Grand Slam-toernooi ná haar eerste verloren majorfinale direct wint. Evonne Goolagong Cawley (Roland Garros in 1971), Hana Mandlíková (Australian Open in 1980) en Li Na (Roland Garros in 2011) gaven de afgelopen decennia al het goede voorbeeld.

Een Grand Slam-titel zou niet alleen voor Jabeur, maar voor haar hele continent een primeur zijn. Nooit eerder wist een Afrikaanse vrouw een Grand Slam-titel te winnen in het enkelspel. Jabeur is nu nog de nummer vijf van de wereld, maar weet nu al dat ze zich na de US Open de mondiale nummer twee mag noemen.

De finale tussen Swiatek en Jabeur in het Arthur Ashe Stadium begint zaterdag rond 22.15 uur. De eindstrijd bij de mannen is zondagavond en gaat tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud, die nog nooit een Grand Slam-toernooi wonnen.