Casper Ruud heeft vrijdag voor het eerst in zijn carrière de finale van de US Open bereikt. De Noor was in de halve eindstrijd in New York te sterk voor de Rus Karen Khachanov: 7-6 (7-5), 6-2, 5-7 en 6-2. Daarmee houdt Ruud zicht op de mondiale nummer één-positie.

Door de zege passeert hij Rafael Nadal op de wereldranglijst. De Spanjaard, de nummer drie van de wereld, kon lijstaanvoerder worden als Ruud zich niet zou plaatsen voor de finale. Daniil Medvedev begon als mondiale nummer één aan de US Open, maar werd in de vierde ronde uitgeschakeld door Nick Kyrgios.

Ruud treft zondag in de finale de winnaar van het duel tussen Carlos Alcaraz en Frances Tiafoe. Die partij wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) gespeeld. Mocht Alcaraz zich plaatsen voor de eindstrijd, dan maken hij en Ruud onderling uit wie de nieuwe nummer één van de wereld wordt.

Ruud en Khachanov waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. De beslissing kwam in de tiebreak, waarin Ruud iets beter presteerde. Na een rally van 55 slagen besliste Ruud de eerste set in zijn voordeel. De tweede set was een simpele prooi voor de mondiale nummer zeven.

Khachanov herpakte zich in de derde set. De Rus begon sterker te serveren en verminderde het aantal fouten, met setwinst tot gevolg. In de vierde set stelde Ruud echter orde op zaken. Hij kwam snel op een dubbele break voorsprong en verzekerde zich overtuigend van een finaleplek.

Voor Ruud is het niet zijn eerste finaleplaats op een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar haalde hij de eindstrijd op Roland Garros. Daarin ging hij kansloos onderuit tegen Nadal, die daarmee voor de veertiende keer het toernooi in Parijs won. Op weg naar de finale van de US Open had hij onder anderen Tim van Rijthoven uitgeschakeld.