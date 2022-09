Carlos Alcaraz en Casper Ruud hebben vrijdag voor het eerst in hun carrière de finale van de US Open bereikt. In de finale mogen de Spanjaard en de Noor gaan strijden om hun eerste Grand Slam-titel én de mondiale nummer één-positie.

De negentienjarige Alcaraz had in de halve finale tegen de Amerikaan Frances Tiafoe voor de derde keer op rij vijf sets nodig om de zege veilig te stellen: 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5) en 6-3. De jongeling benutte na 4 uur en 22 minuten zijn vierde matchpoint.

Door de overwinning op de 24-jarige Tiafoe is Alcaraz de jongste finalist op een Grand Slam-toernooi sinds zijn landgenoot Rafael Nadal in 2005 op Roland Garros. Destijds veroverde de inmiddels 22-voudig Grand Slam-winnaar in Parijs zijn eerste titel.

Ook passeerde Alcaraz de 36-jarige Nadal mede dankzij zijn finaleplek in New York op de ATP-ranking. Hij kan bij een zege in de finale de jongste tiener ooit worden die de wereldranglijst aanvoert. In mei viert hij zijn twintigste verjaardag.

Carlos Alcaraz treedt opnieuw in de voetsporen van Rafael Nadal. Foto: Getty Images

Ook Ruud aast op nummer één-positie

Eerder op de dag slaagde ook Ruud erin om Nadal op de ranglijst te passeren én zich te plaatsen voor de eindstrijd op Flushing Meadows. Hij was in de halve finale in vier sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov: 7-6 (5), 6-2, 5-7 en 6-2.

Voor Ruud is het zijn tweede finaleplaats op een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar haalde hij de eindstrijd op Roland Garros. Daarin ging hij kansloos onderuit tegen Nadal, die daarmee voor de veertiende keer het toernooi in Parijs won.

De finale tussen Alcaraz en Ruud begint zondag rond 22.00 uur in het Arthur Ashe Stadium. De finale bij het vrouwentoernooi tussen Iga Swiatek en Ons Jabeur is een dag eerder rond hetzelfde tijdstip.