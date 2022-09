Wesley Koolhof heeft vrijdag naast de dubbeltitel op de US Open gegrepen. De Nederlander verloor met zijn Britse partner Neal Skupski de finale in New York van Rajeev Ram en Joe Salisbury: 6-7 (4) en 5-7.

Koolhof en Skupski gingen in de eerste set gelijk op met de Amerikaan Ram en de Brit Salisbury, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin kwam de Nederlander met zijn Britse partner op een 1-4-voorsprong, maar vervolgens verloren ze zes punten op rij en ging de set naar Ram en Salisbury.

In de tweede set kwamen Koolhof en Skupski al snel op een break voorsprong, maar wederom toonden Ram en Salisbury veerkracht. In de laatste game van de tweede set forceerden ze een break en was de finale verloren voor Koolhof en Skupski.

Koolhof haalde in 2020 al eens de dubbelfinale van de US Open. Met zijn Kroatische partner Nikola Mektic ging hij toen onderuit tegen de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares. Het zijn tot dusver de enige twee finaleplaatsen van Koolhof in het dubbelspel bij een Grand Slam-toernooi.

Jean-Julien Rojer is de laatste Nederlandse winnaar van een dubbeltitel op een Grand Slam-toernooi. Rojer deed dat in 2017 bij de US Open. Hij vormde toen een koppel met de Roemeen Horia Tecau. Dit keer verloor hij met Marcelo Arévalo uit El Salvador in de halve finales van Koolhof.

Sinds dit seizoen tennist Koolhof met Skupski. Samen vormen ze een bijzonder succesvol koppel: ze wonnen dit jaar al zes ATP-toernooien. Koolhof pakte op Roland Garros met de Japanse Ena Shibahara de titel in het gemengd dubbelspel.

Diede de Groot kan op de US Open haar negende Grand Slam-titel op rij winnen. Foto: Getty Images

De Groot naar finale in rolstoeltennis

In het rolstoeltennis op de US Open haalde Diede de Groot voor het zesde jaar op rij de finale in New York. De mondiale nummer één van de wereld versloeg haar landgenote Aniek van Koot eenvoudig in twee sets: 6-2 en 6-1.

De Groot neemt het in de finale op tegen Japanse Yui Kamiji, die de Nederlandse Jiske Griffioen met 6-1 en 6-3 over de knie legde. Ze kan op Flushing Meadows haar negende Grand Slam-toernooi op rij winnen. In 2020 greep ze op Roland Garros voor het laatst naast een majortitel.

De 25-jarige De Groot staat in totaal op vijftien titels op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Met 21 titels is Esther Vergeer recordhouder. Vorig jaar pakte De Groot in Tokio ook goud bij de Paralympische Spelen.