Iga Swiatek heeft zich vrijdag verzekerd van een plek in de finale van de US Open. De nummer 1 van de wereld versloeg Aryna Sabalenka uit Belarus in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4.

De eerste set ging in slechts 23 minuten met 3-6 naar Sabalenka, die op een Grand Slam in het enkelspel nooit verder reikte dan de halve finales. De dit seizoen in goede vorm verkerende Swiatek vocht zich vervolgens knap terug in de wedstrijd en trok de tweede set met 6-1 naar zich toe.

In de laatste set werkte de Poolse twee keer een break achterstand weg. Bij een 2-4-achterstand won zij de laatste vier games van de partij op rij om zo Sabalenka in drie sets te verslaan.

Zaterdag staat Swiatek tegenover de Tunesische Ons Jabeur, die eerder donderdag won van Caroline Garcia. Het wordt voor de tweevoudig Roland Garros-winnares de eerste US Open-finale uit haar loopbaan. Tevens is het voor het eerst dat zij een Grandslamfinale speelt op een andere ondergrond dan gravel.

Jabuer won nog nooit een Grand Slam. De verrassing van dit seizoen verloor eerder dit jaar de Wimbledon-finale tegen Jelena Rybakina.

In het mannentoernooi staan vrijdag twee halve finales op het programma. De Rus Karen Khachanov neemt het op tegen de Noor Casper Ruud; later op de dag speelt het Spaanse supertalent Carlos Alcaraz tegen de Amerikaanse verrassing Frances Tiafoe.