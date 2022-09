Wesley Koolhof heeft donderdagavond met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski de finale van de US Open bereikt. Het als tweede geplaatste duo versloeg in de halve finales de Nederlander Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo uit El Salvador in twee sets: 6-4 en 7-5.

De 33-jarige Koolhof en de één jaar jongere Skupski benutten in het Louis Armstrong Stadium hun vijfde matchpoint.

Ze nemen het in de finale op tegen Rajeev Ram en Joe Salisbury. Het Amerikaans/Britse duo is als eerste geplaatst op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Ram en Salisbury wonnen in hun halve finale van Juan-Sebastian Cabal en Robert Farah: 7-5, 4-6 en 7-6 (6).

Koolhof bereikte twee jaar geleden ook al de finale in New York, toen met de Kroaat Nikola Mektic aan zijn zijde. Ze verloren de eindstrijd in twee sets. De Nederlander vormt dit jaar een succesvol duo met Skupski. Ze wonnen al zes toernooien en hebben zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals in Turijn.

De 41-jarige Rojer won de US Open in 2017 met de Roemeen Horia Tecau, nadat ze twee jaar eerder al de dubbeltitel op Wimbledon hadden gepakt. De geboren Antilliaan, die al jaren voor Nederland uitkomt, veroverde dit jaar met Arévalo op Roland Garros zijn derde Grand Slam-titel.

Koolhof doet volgende week met het Nederlandse team mee aan de Davis Cup Finals. Hij zit samen met Matwé Middelkoop als dubbelspecialist in de selectie, die verder uit Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven bestaat. Nederland treft Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan in Glasgow.