Carlos Alcaraz kan nauwelijks beseffen hoe hij donderdag de halve finales van de US Open heeft bereikt. De Spanjaard rekende in de nachtpartij met de laatste eindtijd ooit op het Grand Slam-toernooi af met de Italiaan Jannik Sinner.

De negentienjarige Alcaraz overleefde tegen de twee jaar oudere Sinner in de vierde set een matchpoint en sloeg zelf na 5 uur en 15 minuten bij zijn eerste poging toe. Om 2.50 uur besliste hij de vijfsetter met een sterke service in zijn voordeel.

"Ik heb nog steeds geen idee hoe ik dit heb gedaan", begon de uitgeputte Alcaraz na de slijtageslag op Flushing Meadows. "Het niveau dat ik haalde, het niveau van de wedstrijd. Het is ongelooflijk."

Alcaraz is door de zege op Sinner de jongste halvefinalist op een Grand Slam-toernooi bij de mannen sinds zijn landgenoot Rafael Nadal op Roland Garros in 2005. Op de US Open is hij bovendien de jongste speler bij de laatste vier sinds Pete Sampras in 1990.

"Ik zeg altijd dat je in jezelf moet geloven", zei Alcaraz. "Hoop is het laatste dat je verliest. Ik geloofde gewoon de hele wedstrijd in mezelf én in het spel dat ik kan spelen."

In de halve finales neemt Alcaraz het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. Naast de Grand Slam-titel staat in New York ook de nummer één-positie op de wereldranglijst op het spel. Naast Alcaraz maken ook Casper Ruud en de uitgeschakelde Rafael Nadal nog kans op de eerste plek.