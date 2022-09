Door zijn uitschakeling in de vierde ronde van de US Open is het zeker dat Daniil Medvedev maandag niet meer de nummer één van de wereldranglijst is, maar het is nog onduidelijk wie hem opvolgt. Met Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en Casper Ruud zijn er drie kanshebbers. Dit zijn de scenario's.

ATP-ranglijst inclusief tot dusver verdiende punten op US Open 1. Rafael Nadal - 5.810 punten

2. Carlos Alcaraz - 5.460 punten

3. Casper Ruud - 5.370 punten

4. Daniil Medvedev - 5.065 punten

Wanneer is Nadal die nieuwe nummer één?

Van de drie kandidaten voor de nummer één-positie is Nadal de enige die het niet meer in eigen hand heeft. De 36-jarige Spanjaard, die tot de vierde ronde kwam op de US Open, staat virtueel wel bovenaan, maar zijn voorsprong op zowel Alcaraz als Ruud is klein. Alleen als Alcaraz én Ruud de finale niet halen, is de 22-voudig Grand Slam-winnaar voor het eerst sinds februari 2020 de nummer één van de wereld.

Nadal begon de US Open als nummer drie van de ATP-ranglijst. In 2008 werd hij voor het eerst de nummer één en sindsdien stond hij verdeeld over meerdere periodes 209 weken bovenaan. Het record van Novak Djokovic, die de ranglijst 373 weken aanvoerde, lijkt onhaalbaar.

Rafael Nadal verloor in de vierde ronde van Frances Tiafoe. Rafael Nadal verloor in de vierde ronde van Frances Tiafoe. Foto: Getty Images

Wanneer is Alcaraz de nieuwe nummer één?

Alcaraz begon de US Open als de mondiale nummer vier en virtueel staat hij inmiddels op de tweede plaats. Als de negentienjarige Spanjaard in de halve finales afrekent met de Amerikaan Frances Tiafoe, die eerder Nadal uitschakelde, passeert hij zijn ervaren landgenoot. Alcaraz moet dan alleen Ruud nog onder zich zien te houden. Dat kan door simpelweg beter te presteren dan de Noor.

Als Alcaraz de finale haalt en Ruud niet, dan weet hij voor de eindstrijd al dat hij de nieuwe nummer één is. Bereikt ook Ruud de finale, dan moet Alcaraz de US Open-titel pakken. Hij kan de eerste tiener ooit worden die de wereldranglijst aanvoert. Hij viert in mei zijn twintigste verjaardag.

Carlos Alcaraz juicht na zijn zege op Jannik Sinner in de kwartfinales. Carlos Alcaraz juicht na zijn zege op Jannik Sinner in de kwartfinales. Foto: Getty Images

Wanneer is Ruud de nieuwe nummer één?

Ruud begon de US Open als nummer zeven van de wereldranglijst en kan een bizarre sprong maken. De 23-jarige Noor is virtueel al de nummer drie, achter Nadal en Alcaraz. Als hij in de halve finales de Rus Karen Khachanov verslaat, gaat hij sowieso Nadal voorbij. Mocht Alcaraz in de andere halve finale niet van Tiafoe winnen, dan is Ruud bij het bereiken van de eindstrijd de nieuwe nummer één.

Haalt zowel Ruud als Alcaraz de finale, dan moet Ruud de titel veroveren om ook de leiding op de wereldranglijst te pakken. De runner-up van Roland Garros kan de eerste Noor ooit én de eerste Scandinaviër sinds de Zweed Stefan Edberg in 1992 worden die zich de nummer één van de wereld mag noemen.