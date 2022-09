Frances Tiafoe heeft zich woensdag voor de halve finales van de US Open geplaatst. De nummer 26 van de wereld klopte Andrey Rublev in drie sets en is de eerste Amerikaanse halvefinalist in New York bij de mannen sinds 2006. Bij de vrouwen schaarde Aryna Sabalenka zich overtuigend bij de laatste vier.

De 24-jarige Tiafoe, die in de vierde ronde stuntte tegen Rafael Nadal, zette de even oude Rublev met 7-6 (3), 7-6 (0) en 6-4 aan de kant. De partij op het hardcourt in New York duurde 2 uur en 39 minuten.

Tiafoe en Rublev waren in de eerste twee sets behoorlijk aan elkaar gewaagd. In de openingsset werkte de Amerikaan twee breakpoints tegen weg en liet hij zelf op 6-5 een setpunt onbenut. In de tiebreak sloeg hij op zijn derde setpunt wel toe.

In het tweede bedrijf kregen beide spelers zelfs geen enkele breakkans, waardoor een tiebreak opnieuw de beslissing moest brengen. Daarin gunde Tiafoe zijn tegenstander geen enkel punt.

In de derde set zorgde Tiafoe bij een stand van 3-3 voor de eerste break van de wedstrijd. Rublev kreeg in de volgende game nog twee breakkansen, maar de Russische nummer 22 van de wereld slaagde er niet meer in om het tij te keren.

Tiafoe werd zo de eerste Amerikaanse man die in de halve finales van de US open staat sinds Andy Roddick in 2006. Daarin neemt hij het op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz of de Italiaan Jannik Sinner. Zij spelen in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) nog tegen elkaar. In de andere halve eindstrijd treft de Noor Casper Ruud de Rus Karen Khachanov.

Aryna Sabalenka staat net als vorig jaar in de halve finales van de US Open. Foto: Getty Images

Sabalenka overtuigend naar halve eindstrijd

Bij de vrouwen was Aryna Sabalenka met 6-1 en 7-6 (4) te sterk voor Karolína Plísková. De 24-jarige Belarussische zette direct de toon in het Arthur Ashe Stadium door de eerste vier games van de wedstrijd te winnen. Plísková, die in de eerste set vijf dubbele fouten sloeg, dwong in de servicegames van Sabalenka geen enkel breakpoint af en moest met één game genoegen nemen.

In het tweede bedrijf ging het lang gelijk op. Plísková voorkwam op 3-4 dat ze voor de vierde keer in de wedstrijd gebroken zou worden, waardoor een tiebreak beslissing moest brengen. Die trok Sabalenka mede dankzij vier minibreaks naar zich toe.

Het is de derde keer dat Sabalenka in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat. De nummer zes van de wereld haalde vorig jaar de laatste vier op Wimbledon en de US Open, maar schopte het toen niet tot de eindstrijd.

De dertigjarige Plísková is tweevoudig Grand Slam-finaliste. De Tsjechische nummer 22 van de wereld stond in 2016 in de eindstrijd van de US Open, maar verloor toen in drie sets van Angelique Kerber. Vorig jaar ging Plísková in de eindstrijd van Wimbledon ten onder tegen Ashleigh Barty.

In de halve finales van de US Open neemt Sabalenka het op tegen de mondiale nummer één Iga Swiatek of de Amerikaanse Jessica Pegula. Zij spelen in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) nog tegen elkaar. De andere halve finale gaat tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Française Caroline Garcia.

Demi Schuurs verloor met de Amerikaanse Desirae Krawczyk in het dubbelspel. Foto: Getty Images

Schuurs strandt in kwartfinales dubbelspel

In het dubbelspel strandde Demi Schuurs in de kwartfinales. De Nederlandse verloor samen met Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten van het Amerikaanse duo Caty McNally/Taylor Townsend: 3-6 en 1-6.

De 29-jarige Schuurs stond voor de derde keer in de kwartfinales op de US Open. De nummer zestien van de wereld wist in New York nog nooit de laatste vier te halen.

Vorig jaar bereikte Schuurs wel de halve finales op de Australian Open, maar tot een plek in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi kwam het nog niet.