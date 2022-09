Aryna Sabalenka heeft woensdag overtuigend de halve finales van de US Open bereikt. De Belarussische was in New York te sterk voor de Tsjechische Karolína Plísková: 6-1 en 7-6 (4).

De 24-jarige Sabalenka zette direct de toon in het Arthur Ashe Stadium door de eerste vier games van de wedstrijd te winnen. Plísková, die in de eerste set vijf dubbele fouten sloeg, dwong in de servicegames van Sabalenka geen enkel breakpoint af en moest met één game genoegen nemen.

In het tweede bedrijf ging het lang gelijk op. Plísková voorkwam op 3-4 dat ze voor de vierde keer in de wedstrijd gebroken zou worden, waardoor een tiebreak beslissing moest brengen. Die trok Sabalenka mede dankzij vier minibreaks naar zich toe.

Het is de derde keer dat Sabalenka in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat. De nummer zes van de wereld haalde vorig jaar de laatste vier op Wimbledon en de US Open, maar schopte het toen niet tot de eindstrijd.

De dertigjarige Plísková is tweevoudig Grand Slam-finaliste. De nummer 22 van de wereld stond in 2016 in de eindstrijd van de US Open, maar verloor toen in drie sets van Angelique Kerber. Vorig jaar ging Plísková in de eindstrijd van Wimbledon ten onder tegen Ashleigh Barty.

In de halve finales van de US Open neemt Sabalenka het op tegen de mondiale nummer één Iga Swiatek of de Amerikaanse Jessica Pegula. Zij spelen in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) nog tegen elkaar. De andere halve finale gaat tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Française Caroline Garcia.