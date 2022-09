Nick Kyrgios voelt zich "geruïneerd" na zijn verlies in de kwartfinale van de US Open. De Australiër ging in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) in vijf sets ten onder tegen de Rus Karen Khachanov: 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3) en 6-4.

"Ik heb het gevoel dat ik nu zo veel mensen in de steek heb gelaten", aldus een gefrustreerde Kyrgios, die uit woede enkele tennisrackets vernielde na de verloren partij tegen Khachanov in New York.

"De Grand Slam-toernooien zijn de enige die echt tellen", zegt de nummer 25 van de ATP-ranglijst, die in de vorige ronde titelverdediger Daniil Medvedev uitschakelde. "Ik heb het gevoel dat ik weer helemaal opnieuw moet beginnen."

De 27-jarige Kyrgios won nog nooit een Grand Slam-toernooi. Wel is hij de tennisser met de meeste zeges op zak sinds juni. Op Wimbledon stond hij in de finale, die hij verloor van 21-voudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic.

45 Kyrgios slaat twee rackets stuk na verloren kwartfinale US Open

'Ben altijd klaar om te knokken'

De 26-jarige Khachanov had zijn overwinning op Kyrgios vooral te danken aan zijn harde opslag. Hij wist zich bij zeven van de negen breakpoints te redden. "Het was een knettergekke partij, zoals ik verwacht had", aldus de Rus. "Ik ben altijd klaar om te rennen en te knokken, om vijf sets te spelen."

"We hebben er weer een partij van bijna vier uur opzitten. Dat is ook de enige manier om Nick te verslaan, denk ik." Khachanov, de nummer 31 van de wereldranglijst, treft in de halve finales van de US Open de Noor Casper Ruud.

Andrey Rublev en Frances Tiafoe spelen woensdag in de kwartfinales tegen elkaar. Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, een van de favorieten voor de overwinning, strijden ook nog om een plek in de halve finales.

De US Open duurt nog tot en met 11 september. Dan wordt de finale bij de mannen om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld. Een dag eerder is het de beurt aan de vrouwen.