Nick Kyrgios is er in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd om de halve finales van de US Open te bereiken. De Australiër verloor in vijf sets van Karen Khachanov: 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 (3) en 4-6. Bij de vrouwen voegde Caroline Garcia zich bij de laatste vier door Coco Gauff te verslaan.

De 26-jarige Khachanov besliste de lange vijfsetter tegen de een jaar oudere Kyrgios na 3 uur en 41 minuten op zijn eerste matchpoint. Vrijwel direct daarna sloeg de flamboyante Australiër twee van zijn rackets kapot.

Door de nederlaag kwam er een einde aan de opmars van Kyrgios, die eerder dit jaar in de finale van Wimbledon stond. De nummer 25 van de wereld had in de vorige ronde nog de Russische titelverdediger Daniil Medvedev uitgeschakeld.

Voor Khachanov, de nummer 27 van de plaatsingslijst, is het bereiken van de halve finales een primeur op een Grand Slam-toernooi. Hij treft Casper Ruud in de strijd om een plaats in de eindstrijd van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

De andere halve finale gaat tussen de winnaars van de partij tussen Andrey Rublev en Frances Tiafoe en de wedstrijd tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Die twee duels worden woensdagavond afgewerkt.

Caroline Garcia voegde zich bij de laatste vier in New York. Caroline Garcia voegde zich bij de laatste vier in New York. Foto: Getty Images

Garcia treedt in voetsporen van Mauresmo en Pierce

Bij het vrouwentoernooi plaatste Garcia zich voor de halve finales. Dat deed de nummer zeventien van de wereld door Gauff, die twee plekken hoger op de wereldranglijst staat, in twee sets te verslaan: 6-3 en 6-4.

Garcia treedt met de halvefinaleplek in de voetsporen van Amélie Mauresmo (2002 en 2006) en Mary Pierce (2005), de enige andere Franse tennissters die in de open era tot de laatste vier in New York doordrongen.

Voor een plek in de eindstrijd moet Garcia afrekenen met Ons Jabeur, de Tunesische die afgelopen zomer in de finale op Wimbledon stond. Jabeur versloeg in haar kwartfinale de Australische Ajla Tomljanovic, eveneens in twee sets: 6-4 en 7-6 (4).

De laatste twee kwartfinales worden donderdagavond afgewerkt. Karolína Plísková treft Aryna Sabalenka en Iga Swiatek neemt het op tegen Jessica Pegula.

Jean-Julie Rojer naast Marcelo Arévalo. Jean-Julie Rojer naast Marcelo Arévalo. Foto: Getty Images

Koolhof treft Rojer in halve finale

Jean-Julie Rojer treft in de halve finales van het dubbelspel zijn landgenoot Wesley Koolhof. Rojer won met zijn partner Marcelo Arévalo in twee sets van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic: 6-3 en 6-4.

Eerder op de dag was Koolhof, de beste dubbelspeler van Nederland, met zijn Britse partner Neal Skupski veel te sterk voor de Braziliaan Marcelo Demoliner en João Sousa uit Portugal: 6-3 en 6-1.

Koolhof en Skupski, de nummers twee van de plaatsingslijst, mikken in New York op hun eerste gezamenlijke Grand Slam-titel. Ze wonnen dit seizoen al zes toernooien.

Rojer en Arévalo wonnen dit jaar al drie toernooien waaronder Roland Garros, het Grand Slam-toernooi van Parijs. Met de Roemeen Horia Tecau pakte Rojer de titel op de US Open in 2017.