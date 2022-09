Casper Ruud heeft dinsdag als eerste speler de halve finales van de US Open bereikt. De als vijfde geplaatste Noor was bij de laatste acht overtuigend te sterk voor Matteo Berrettini. Bij de vrouwen drong Ons Jabeur als eerste door tot de halve eindstrijd en in het dubbelspel schaarde Wesley Koolhof zich met de Brit Neal Skupski bij de laatste vier.

De 23-jarige Ruud rekende in drie sets af met de drie jaar oudere Berrettini: 6-1, 6-4 en 7-6 (4). De partij op het hardcourt in New York duurde ruim 2,5 uur.

Ruud begon sterk aan de wedstrijd en trok de eerste set binnen 28 minuten naar zich toe. Ook in het tweede bedrijf nam de mondiale nummer zeven een 5-1-voorsprong, maar ditmaal knokte Berrettini zich terug tot 5-4. De Italiaan wist de tweede break achterstand niet meer weg te werken en verloor de set alsnog.

Berrettini raakte niet van slag door het setverlies en kwam in het derde bedrijf met 3-0 voor. De nummer veertien van de wereld liep uit naar 5-3 en mocht voor de set serveren. Maar Ruud werkte twee setpunten weg, brak terug en sleepte er vervolgens een tiebreak uit. Daarin maakte hij het karwei op zijn derde matchpoint af.

In de halve eindstrijd neemt Ruud het op tegen de Rus Karen Khachanov of de Australiër Nick Kyrgios, die in de vierde ronde titelverdediger Daniil Medvedev uitschakelde. Ruud staat voor de tweede keer dit jaar in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. De Noor haalde eerder dit seizoen de eindstrijd van Roland Garros, waarin Rafael Nadal te sterk was.

Foto: AP

Jabeur klopt Tomljanovic in kwartfinales

Bij de vrouwen was Jabeur in de kwartfinales met 6-4 en 7-6 (4) te sterk voor de Australische Ajla Tomljanovic. De Tunesische nummer vijf van de wereld besliste de partij na 1 uur en 43 minuten op haar eerste matchpoint.

Jabeur verspeelde in de eerste set een break voorsprong, maar Tomljanovic verloor vervolgens opnieuw haar service en wist die achterstand niet meer weg te werken. In het tweede bedrijf kwam Tomljanovic met 5-3 voor, maar knokte Jabeur zich terug en besliste ze de partij in de tiebreak.

De 28-jarige Jabeur bereikte voor de tweede keer dit seizoen de halve eindstrijd van een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar haalde ze finale van Wimbledon, waarin ze van Elena Rybakina verloor.

Tomljanovic zorgde eerder in het toernooi nog voor de uitschakeling van Serena Williams. Voor de Amerikaanse was dat de laatste partij in haar indrukwekkende carrière.

Foto: AP

Koolhof bereikt halve finales in dubbelspel

In het dubbelspel waren Koolhof in de kwartfinales te sterk voor de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Portugees João Sousa: 6-3 en 6-1. De partij was in iets meer dan een uur beslist.

De 33-jarige Koolhof en de één jaar jongere Skupski treffen bij de laatste vier mogelijk Jean-Julien Rojer. Die neemt het later op de avond met Marcelo Arévalo uit El Salvador op tegen het Kroatische duo Nikola Mektic/Mate Pavic.

Koolhof en Skupski jagen in New York op hun eerste gezamenlijke Grand Slam-titel. De Nederlander en de Brit veroveren dit seizoen al zes ATP-titels.

Koolhof haalde twee jaar geleden de finale op de US Open. Daarin verloor hij met zijn toenmalige dubbelpartner Mektic van Bruno Soares en Pavic.