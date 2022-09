De Nederlandse tennissers beginnen dinsdag in het Schotse Glasgow voor de tweede keer ooit aan de Davis Cup Finals. Het team van captain Paul Haarhuis neemt het in groep C op tegen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan. Dit is wat je moet weten over het landentoernooi.

Aan de groepsfase van de Davis Cup Finals (13-18 september) doen in totaal zestien landen mee. Die zijn onderverdeeld in vier poules. Elke groep heeft zijn eigen speelstad. Zo speelt Nederland zijn wedstrijden in Glasgow. De andere gaststeden zijn Bologna, Valencia en Hamburg.

De beste twee landen in de groep plaatsen zich voor de volgende ronde. De knock-outfase met de beste acht landen staat pas over ruim twee maanden (22-27 november) op het programma. Alle duels in die fase worden in Málaga gespeeld.

Elke ontmoeting in de groepsfase bestaat uit twee wedstrijden in het enkelspel én een dubbelpartij. De wedstrijden worden allemaal op dezelfde dag afgewerkt. Het format is best of three. Kortom: wie als eerste twee sets binnen heeft, wint de partij.

Nederland plaatste zich in maart voor de Davis Cup Finals door Canada in Den Haag met 4-0 te verslaan. De vorige en enige andere keer dat Oranje vertegenwoordigd was op de Finals was in 2019, toen in de groepsfase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren in Madrid. Nederland komt beide landen nu dus weer tegen.

Tim van Rijthoven keert na jaren terug in de Davis Cup-selectie. De Nederlandse revelatie is door Haarhuis beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling. Van Rijthoven won in juni uit het niets het grastoernooi in Rosmalen. Vervolgens haalde hij op Wimbledon met een wildcard de vierde ronde, waarin Novak Djokovic in vier sets te sterk was. "Paul kon eigenlijk niet meer om me heen", zei Van Rijthoven onlangs zelf tegen NU.nl over zijn uitverkiezing.

De plek van Van Rijthoven gaat ten koste van Robin Haase. De 35-jarige Hagenaar was altijd een vast gezicht in de selectie en heeft zelfs een recordaantal Davis Cup-duels achter zijn naam staan, maar is buiten de top 250 van de wereldranglijst gevallen. Naast Van Rijthoven zijn Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop van de partij. Koolhof haalde afgelopen week nog de US Open-finale.

Nederland wacht in de groepsfase duels met meerdere wereldtoppers. Zo wordt de Britse selectie aangevoerd door drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray en toptienspeler Cameron Norrie. De VS beschikt met Taylor Fritz ook over een wereldtopper. Opsteker is dat US Open-halvefinalist Frances Tiafoe zich heeft afgemeld.

Onder anderen Alexander Zverev (Duitsland) en Félix Auger-Aliassime (Canada) hebben wel hun deelname aan de Davis Cup Finals toegezegd. De andere drie poules bestaan uit Kroatië, Italië, Argentinië, Zweden (groep A), Spanje, Canada, Servië, Zuid-Korea (groep B), Frankrijk, Duitsland, België en Australië (groep C). Canada verloor weliswaar van Nederland, maar mag meedoen op basis van een wildcard.

Rusland schittert juist door afwezigheid op het landentoernooi. De Russen, met wereldtoppers Daniil Medvedev en Andrey Rublev in de gelederen, zijn vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van deelname. Daarmee ontbreekt de titelhouder; Rusland was vorig jaar in de finale te sterk voor Kroatië.