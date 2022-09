Carlos Alcaraz heeft dinsdag voor de tweede keer in zijn nog prille loopbaan de kwartfinales van de US Open bereikt. Het Spaanse toptalent rekende in een spectaculaire nachtpartij in New York af met de Kroatische oud-winnaar Marin Cilic: 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 en 6-3.

De partij tussen Alcaraz en Cilic in het Arthur Ashe Stadium duurde bijna vier uur en was pas midden in de nacht (2.20 uur lokale tijd) klaar. De wedstrijd werd beslist door een onnodige fout van Cilic, die zijn bal tegen de netband sloeg.

De 19-jarige Alcaraz en de 33-jarige Cilic waren in de eerste sets aan elkaar gewaagd, al leek de Spanjaard de overhand te hebben. In de vierde set kreeg Alcaraz in totaal zeven breakpoints, maar hij liet ze allemaal liggen. Cilic sloeg wel toe op 4-4 en dwong op zijn eigen opslagbeurt een vijfde set af.

Daarin zette Cilic de toon door de servicegame van Alcaraz te winnen, maar de Spanjaard herstelde zich direct en kwam even later dankzij een love break op een 3-1-voorsprong. Cilic kreeg daarna geen kansen meer op een nieuwe break en zag zijn US Open-avontuur na vier wedstrijden ten einde komen.

Alcaraz treft nu generatiegenoot Sinner

Het is de derde keer dat Alcaraz zich bij de laatste acht op een Grand Slam-toernooi voegt. De nummer vier van de wereld haalde vorig jaar op de US Open en dit jaar op Roland Garros de kwartfinales, maar dat was toen ook zijn eindstation.

Cilic deed voor de veertiende keer mee aan de US Open. De nummer zeventien van de wereld won het Grand Slam-toernooi in New York in 2014 door Kei Nishikori in de finale te verslaan. Hij haalde in het verleden ook de finale van Wimbledon (2017) en de Australian Open (2018).

Voor een plek in de kwartfinales neemt Alcaraz het op tegen Jannik Sinner. De Italiaan rekende in zijn vierderondepartij eveneens in vijf sets af met de Belarus Ilya Ivashka: 6-1, 5-7, 6-2, 4-6 en 6-3.

De slotweek van de US Open is ook interessant met het oog op de wereldranglijst. Daniil Medvedev, die in de vierde ronde werd uitgeschakeld door Nick Kyrgios, raakt zijn nummer één-positie sowieso kwijt. Kwartfinalisten Alcaraz en Casper Ruud, maar ook de uitgeschakelde Rafael Nadal kunnen na deze week de wereldranglijst aanvoeren.

Sabalenka maakt einde aan toernooi van Collins

In het vrouwenenkelspel plaatste Aryna Sabalenka zich voor de kwartfinales van de US Open. De Belarussische nummer zes van de wereld rekende in drie sets af met de Amerikaanse Danielle Collins: 3-6, 6-3 en 6-2.

Sabalenka haalde vorig jaar de laatste vier op de US Open en heeft zodoende veel punten te verdedigen op Flushing Meadows. Collins stond dit jaar op de Australian Open voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi.

Voor een plek in de halve finales neemt Sabalenka het op tegen de Tsjechische Karolína Plísková. De andere affiches in de kwartfinales zijn Iga Swiatek-Jessica Pegula, Coco Gauff-Caroline Garcia en Ons Jabeur-Ajla Tomljanovic.