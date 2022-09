Voor Rafael Nadal kwam zijn uitschakeling in de vierde ronde van de US Open niet als donderslag bij heldere hemel. De 22-voudig Grand Slam-winnaar, die maandagavond in vier sets werd verslagen door de Amerikaan Frances Tiafoe, vindt dat hij in New York onder de top van zijn kunnen speelde.

"Ik heb de week voor het toernooi goed getraind. Maar toen de US Open begon, daalde mijn niveau. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien is het iets mentaals, na wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden. Het maakt ook niet uit", zei Nadal op zijn persconferentie na zijn verloren viersetter (4-6, 6-4, 4-6 en 3-6).

De 36-jarige Spanjaard had in zijn voorgaande duels ook al geen verpletterende indruk gemaakt. Tegen Fabio Fognini in de tweede ronde werd hij zelfs zes keer gebroken, maar dat kon hij zich toen permitteren. De 24-jarige Tiafoe gaf daarentegen weinig weg en sloeg een stuk meer winners dan Nadal (49 om 33).

"Ik was niet in staat om voor een langere periode een hoog niveau te laten zien", zei Nadal. "Mijn bewegingen op de baan waren ook niet goed genoeg. Hij was in staat om de ballen heel vroeg te slaan, waardoor ik hem niet terug kon dringen. Je moet heel behendig en vooral jong zijn tegenwoordig. Dat ben ik niet meer."

105 Bekijk hoe Tiafoe stunt tegen Nadal op de US Open

'Ik moet nu geen excuses gaan zoeken'

Zijn vroege uitschakeling op de US Open volgt op een onzekere periode voor Nadal. De nummer drie van de wereld moest zich op Wimbledon voor de halve finales terugtrekken met een buikspierblessure. In de aanloop naar de US Open speelde hij slechts één wedstrijd en die verloor hij van de Kroaat Borna Coric.

"Het is niet het moment om excuses te zoeken. Ik moet kritisch zijn op mezelf. Dat is de enige manier om mezelf te verbeteren en om oplossingen te vinden. Feit is dat ik in de vierde ronde een speler ben tegengekomen die beter was dan ik. Dat is de reden dat ik straks op een vliegtuig naar huis zit."

Nadal wilde nog niet zeggen of hij dit jaar nog terugkeert. Hij wordt binnenkort voor het eerst vader en wil zich daar voorlopig eerst op richten. Ondanks zijn domper in New York beleeft Nadal een uitstekend jaar. De viervoudig US Open-winnaar won de Australian Open, Roland Garros en de ATP-toernooien in Melbourne en Acapulco.

Tiafoe staat voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer 26 van de wereld haalde in 2019 ook op de Australian Open de laatste acht, maar verloor toen van Nadal. In de kwartfinales van de US Open wacht Tiafoe een duel met de Rus Andrey Rublev.