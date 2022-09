Rafael Nadal is maandag in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe. Het werd 6-4, 4-6, 6-4 en 6-3 voor de nummer 26 van de wereld.

Tiafoe maakte het Nadal van meet af aan erg lastig in het Arthur Ashe Stadium. De nummer 22 van de plaatsingslijst probeerde de rally's kort te houden, een tactiek die loonde.

In de zevende game van de eerste set plaatste de vrijuit spelende Amerikaan een break, mede doordat hij zijn geroutineerde tegenstander tot enkele fouten dwong. Tiafoe hield de marge vast en won de eerste set met 6-4.

In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, totdat Tiafoe bij een 4-5-achterstand zijn service inleverde tegen de op het juiste moment piekende Nadal. Dat kostte hem meteen de set.

Wie dacht dat Nadal nu erop en erover zou gaan, kwam bedrogen uit. Tiafoe noteerde veel winners en dankzij een dubbelhandige backhand langs de lijn brak hij op 3-3 de service van Nadal. De Amerikaan hield het hoofd koel en serveerde de set niet veel later uit.

Frances Tiafoe won eenmaal een ATP-toernooi in zijn loopbaan. Frances Tiafoe won eenmaal een ATP-toernooi in zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Nadal geeft voorsprong uit handen in vierde set

In de vierde set had Nadal aanvankelijk de overhand. De Spanjaard snelde naar een 1-3-voorsprong, maar Tiafoe speelde vanaf dat moment ijzersterk. De 24-jarige Amerikaan pakte vijf games op rij en boekte de mooiste zege in zijn loopbaan. In de kwartfinale wacht Tiafoe een duel met de Rus Andrej Rublev, die afrekende met de Brit Cameron Norrie: 6-4, 6-4 en 6-4.

Het verlies in de vierde ronde is een flinke tegenvaller voor Nadal. De Spanjaard ontbrak tijdens de laatste twee edities van de US Open nadat hij het toernooi in 2019 op zijn naam had geschreven. Ook in 2010, 2013 en 2017 zegevierde hij in New York.

De 36-jarige Spanjaard maakte vorige maand bij het Masters-toernooi in Cincinnati zijn rentree nadat hij zich voor de halve finale van Wimbledon moest terugtrekken met een buikspierblessure. In Cincinnati ging hij direct onderuit tegen de Kroaat Borna Coric.

Eerder deze US Open rekende Nadal achtereenvolgens af met Rinky Hijikata, Fabio Fognini en Richard Gasquet.

De finale van het herenenkelspel is zondag. De finale van het herenenkelspel is zondag. Foto: Getty Images

Ook titelverdediger Medvedev ligt er al uit

In een eerder stadium werd titelverdediger Daniil Medvedev uitgeschakeld in New York. Roger Federer en Novak Djokovic namen niet eens deel aan het laatste Grand Slam-toernooi van 2022.

Het is pas de tweede keer in de laatste achttien jaar dat Federer, Nadal en Djokovic allemaal ontbreken bij de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Eerder gebeurde dat tijdens de US Open van 2020.