Titelverdediger Daniil Medvedev is er in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) op de US Open niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De Russische nummer één van de wereld ging in vier sets onderuit tegen een ontketende Nick Kyrgios: 7-6 (11), 3-6, 6-3 en 6-2.

Vooral in de derde en vierde set was Medvedev kansloos tegen Kyrgios, die de hele wedstrijd maar liefst 21 aces en 53 winners sloeg. De Australiër besliste de partij na 2 uur en 56 minuten op zijn eerste matchpoint.

"Als Nick tot het einde van het toernooi zo blijft spelen, heeft hij een grote kans om te winnen", voorspelde Medvedev na afloop. De Rus heeft een zeer matige onderlinge balans tegen Kyrgios. Kyrgios won voorafgaand aan de US Open al drie van zijn vier ontmoetingen met Medvedev. Ook in augustus, op het toernooi van Montreal, was de flamboyante Australiër al beter dan de Rus.

Door het verlies van Medvedev zal er aan het eind van de US Open normaliter een nieuwe nummer één op de wereldranglijst zijn. Wie dat zal worden, hangt af van het vervolg van het toernooi.

Nick Kyrgios na afloop van de partij tegen Medvedev. Nick Kyrgios na afloop van de partij tegen Medvedev. Foto: Getty Images

Kyrgios bezig aan sterk seizoen

Voor Kyrgios, eerder dit jaar finalist op Wimbledon, betekent het bereiken van de kwartfinales zijn beste prestatie op de US Open. De nummer 25 van de wereld kwam tot dit jaar op het toernooi in New York nooit verder dan de derde ronde.

In de kwartfinale treft Kyrgios de Rus Karen Chatsjanov. Ook hij stond nog nooit eerder in de kwartfinale van de US Open. Chatsjanov rekende eerder op de dag in een 3 uur en 21 minuten durende vijfsetter af met Pablo Carreño Busta: 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 en 6-3.

De partij tussen Kyrgios en Chatsjanov vindt dinsdagavond (Nederlandse tijd) plaats. Door de uitschakeling van Medvedev is Rafael Nadal (ATP-3) de hoogst geplaatste speler op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Ons Jabeur is kwartfinalist in New York. Ons Jabeur is kwartfinalist in New York. Foto: AP

Primeur voor Jabeur en Gauff

Bij de vrouwen bereikte Ons Jabeur de kwartfinales door Veronika Koedermetova in twee sets te verslaan: 7-6 (1) en 6-4. Het is voor Jabeur, die eerder dit jaar in de finale van Wimbledon stond, de eerste keer dat ze tot de kwartfinales in New York doordringt.

Bij de laatste acht neemt Jabeur (WTA-5) het op tegen Ajla Tomljanovic. De Australische nummer 46 van de wereld wist na Serena Williams een ronde eerder nu ook Liudmila Samsonova te verslaan: 7-6 (8) en 6-1.

Ook Coco Gauff (WTA-12) en Caroline Garcia (WTA-17) stelden hun plek in de kwartfinales veilig. Garcia won in twee sets (6-4 en 6-1) van thuisspeler Alison Riske-Amritraj. Gauff rekende voor eigen publiek af met Zhang Shuai: 7-5 en 7-5.

De overige partijen in de vierde ronde worden bij zowel het mannen- als vrouwentoernooi maandag afgewerkt.