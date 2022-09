Matteo Berrettini heeft zondag als eerste speler de kwartfinales van de US Open bereikt. De Italiaan rekende in vijf sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. In het dubbelspel viel het doek voor Robin Haase.

De 26-jarige Berrettini was met 3-6, 7-6 (2), 6-3, 4-6 en 6-2 te sterk voor de drie jaar jongere Davidovich Fokina, de nummer 39 van de wereld. De partij op het hardcourt in New York duurde 3 uur en 46 minuten.

Berrettini staat voor de derde keer in zijn carrière in de kwartfinales van de US Open. De mondiale nummer veertien haalde in 2019 de halve eindstrijd en strandde vorig jaar bij de laatste acht.

In de kwartfinales neemt Berrettini het op tegen de winnaar van de partij tussen de als vijfde geplaatste Noor Casper Ruud en de Fransman Corentin Moutet. Ruud klopte in de tweede ronde Tim van Rijthoven en Moutet schakelde daarin Botic van de Zandschulp uit.

In het dubbelspel slaagde Haase er met Philipp Oswald niet in om de kwartfinales te halen. Het Nederlands-Oostenrijkse duo verloor met 3-6 en 4-6 van olympisch kampioenen Nikola Mektic en Mate Pavic uit Kroatië.

Jean-Julien Rojer bereikte met Marcelo Arévalo uit El Salvador wel de laatste acht van het dubbelspel. Het als derde geplaatste duo versloeg de Fransen Quentin Halys en Adrian Mannarino met 6-4 en 7-6 (9). Rojer en Arévalo treffen in hun volgende partij Mektic en Pavic.