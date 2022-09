Rafael Nadal heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de vierde ronde van de US Open bereikt. De 22-voudig Grand Slam-winnaar was een maatje te groot voor Richard Gasquet. In het vrouwentoernooi boekte Iga Swiatek een probleemloze zege.

De partij tussen generatiegenoten Nadal en Gasquet in het Arthur Ashe Stadium in New York eindigde in 6-0, 6-1 en 7-5. Na ongeveer twee uur en een kwartier was het op het eerste matchpoint raak.

Het is voor Nadal de twaalfde keer in zestien deelnames dat hij de vierde ronde van de US Open haalt. De 36-jarige Spanjaard won het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2013, 2017 en 2019.

Bij een nieuwe eindoverwinning scherpt Nadal zijn eigen record aan. De voormalige nummer één van de wereld pakte eerder dit jaar op Roland Garros zijn 22e Grand Slam-titel. Novak Djokovic, die niet meedoet aan de US Open, volgt met 21 eindzeges. Roger Federer staat op 20.

In zijn jacht op een nieuwe toernooizege stuit Nadal op Frances Tiafoe. De als 22e geplaatste Amerikaan was eerder in de derde ronde in drie sets te sterk voor Diego Schwartzman.

In navolging van Nadal plaatste ook Jannik Sinner zich voor de vierde ronde van de US Open. De Italiaan had het één set lastig met de Amerikaan Brandon Nakashima: 3-6, 6-4, 6-1 en 6-2.

Achtste finales US Open (mannen) Daniil Medvedev (1)-Nick Kyrgios (23)

Pablo Carreño Busta (12)-Karen Khachanov (27)

Alejandro Davidovich Fokina-Matteo Berrettini (13)

Corentin Moutet-Casper Ruud (5)

Ilya Ivashka-Jannik Sinner (11)

Marin Cilic (15)-Carlos Alcaraz (3)

Cameron Norrie (7)-Andrey Rublev (9)

Frances Tiafoe (22)-Rafael Nadal (2)

Swiatek gaat voor derde Grand Slam-titel

De 21-jarige Swiatek kwam tegen de Amerikaanse Lauren Davis na winst van de eerste set met 0-3 achter, maar herpakte zich en sloeg bij een stand van 5-4 net als Nadal op haar eerste matchpoint toe. Het werd 6-3 en 6-4.

In de achtste finales staat de nummer één van de wereld tegenover Jule Niemeier uit Duitsland, die een maatje te groot bleek voor de Chinese Zheng Qinwen: 6-4 en 7-6 (5).

Swiatek aast in New York op haar derde Grand Slam-titel. Eerder won ze tweemaal Roland Garros: in 2020 en dit jaar. Op de US Open kan ze voor het eerst voorbij de achtste finales komen.

Verder plaatste ook onder anderen Aryna Sabalenka zich voor de vierde ronde van de US Open. De mondiale nummer zes stond slechts twee games af tegen Clara Burel uit Frankrijk: 6-0 en 6-2.