Garbiñe Muguruza is zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open. De Spaanse ging in het duel der Grand Slam-kampioenen ten onder tegen Petra Kvitová, ondanks dat ze twee matchpoints had: 5-7, 6-3 en 7-6 (10).

In de derde set werd bij 6-6 een tiebreak tot de tien punten gespeeld. In de spannende supertiebreak benutte Kvitová pas haar vierde wedstrijdpunt, waarna ze haar emoties niet de baas was. Ze had zich in de derde set teruggeknokt na een achterstand van 5-2.

De partij duurde 2 uur en 38 minuten. Kvitová maakte 109 punten, Muguruza één minder. De als negende geplaatste Muguruza haalde vorig jaar nog de vierde ronde van de US Open, waarmee ze haar beste prestatie ooit op het Grand Slam-toernooi in New York evenaarde.

Voor de 32-jarige Kvitová, de nummer 21 van de wereld, is het de eerste keer sinds de US Open van 2020 dat ze de tweede week van een Grand Slam weet te halen. Dit jaar won de tweevoudig Wimbledon-kampioene pas drie wedstrijden op de Grand Slam-toernooien.

Er zijn zowel bij de mannen als de vrouwen geen Nederlandse tennissers meer actief in het enkelspel op de US Open. Gijs Brouwer was donderdag de laatste Nederlander die werd uitgeschakeld in New York. Brouwer was vanuit de kwalificaties doorgestoten tot het hoofdtoernooi.