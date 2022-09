Serena Williams krijgt van alle kanten lof na haar uitschakeling op de US Open. De nederlaag van de 23-voudig Grand Slam-winnares in de derde ronde betekent vrijwel zeker het einde van haar imposante carrière.

"Serena Williams, je bent letterlijk de grootste, op en naast de baan", reageerde Tiger Woods. De vijftienvoudig majorwinnaar in het golf woonde deze week de partij van Williams in de tweede ronde nog bij in haar box op de tribune.

"Bedankt dat je ons allemaal hebt geïnspireerd dat je je dromen moet najagen. Ik hou van je, kleine zus", schreef Michelle Obama. De echtgenote van voormalig president Barack Obama roemde Williams voor haar weg vanuit een lastige achtergrond in Compton naar de status van een icoon in de sport en in de Amerikaanse cultuur.

"Hoe bevoorrecht zijn we geweest dat we konden meekijken hoe een jong meisje uit Compton opgroeide tot een van de grootste atleten ooit", schreef Obama. "Ik ben trots op je en kan niet wachten om te zien hoe je allerlei levens blijft veranderen met je talenten."

'Het was een eer om je te zien spelen'

Volgens basketbalicoon LeBron James is Williams de grootste aller tijden. "Gefeliciteerd met je ongelofelijk carrière", schreef hij. "Wat jij hebt gedaan voor de sport, voor vrouwen, is ongeëvenaard. Het is een eer geweest om te kijken naar jouw weg en het veroveren van alle doelen die je wilde bereiken."

Basketballegende Magic Johnson wees op de belangrijke rol die Williams heeft gespeeld in het inspireren van zwarte atleten. "We hebben net de laatste US Open gezien van de grootste atlete aller tijden, Serena Williams. Serena heeft zo veel voor de sport betekend, voor het tennis, voor de wereld en voor ieder meisje. En bovenal voor ieder zwart meisje in de hele wereld", reageerde Johnson.

Andy Roddick, de laatste Amerikaanse tennisser die de US Open bij de mannen op zijn naam schreef (in 2003), noemde het een "voorrecht voor het leven" dat hij Williams heeft mogen zien spelen tijdens haar carrière. "Ik kan niet wachten te zien wat je hierna gaat doen."

De dag waarop Williams werd uitgeschakeld trok 72.039 tennisfans op de US Open. Niet eerder kwamen zo veel mensen op één dag naar het Billie Jean King National Tennis Center in New York.