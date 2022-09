Het doet Serena Williams veel dat ze is uitgeschakeld op de US Open. De carrière van de 23-voudig Grand Slam-winnares zit er daarmee op.

Williams ging in een volgepakt Arthur Ashe Stadium in drie sets ten onder tegen Ajla Tomljanovic uit Australië. Na haar nederlaag was de veertigjarige Amerikaanse geëmotioneerd.

"Ik wil iedereen die hier nu is en iedereen die me de afgelopen decennia heeft bijgestaan bedanken. Het is allemaal begonnen bij mijn ouders. Ik ben ze zo dankbaar", zei een huilende Williams tijdens een interview op de baan.

"Dit zijn tranen van vreugde. En zonder mijn zus Venus was er geen Serena geweest. Zij is de enige reden dat Serena Williams kon bestaan. Het was een mooie rit, mijn mooiste avontuur ooit."

Williams maakte vorige maand bekend dat ze zou gaan stoppen. Aangenomen wordt dat haar loopbaan nu voorbij is, al blijft ze daar nog altijd wat vaag over. "Je weet het nooit zeker", zei ze na haar uitschakeling.

'Ongelooflijk wat ze heeft betekend'

De 29-jarige Tomljanovic kon amper geloven dat ze Williams had verslagen. "Het is ongelooflijk wat ze voor mij en voor het tennis heeft betekend. Ik had nooit verwacht dat ik in deze setting tegenover haar zou staan", zei de Australische.

"Ik keek als kind naar haar in al die finales die ze speelde. Dit is onwerkelijk. Ze heeft laten zien dat niets onmogelijk is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt en onder welke omstandigheden je moet presteren. Zolang je in jezelf gelooft, is alles mogelijk."

Williams, die de afgelopen dagen voor een uitzinnige menigte speelde en na haar openingspartij al werd geëerd, won in totaal 73 toernooien en pakte ongeveer 94 miljoen dollar (91,8 miljoen euro) aan prijzengeld.