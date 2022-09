Daniil Medvedev heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) overtuigend voor de vierde ronde van de US Open geplaatst. De nummer één van de wereld stuit nu op Nick Kyrgios.

De 26-jarige Medvedev had weinig te duchten van de Chinees Yibing Wu, die slechts acht games pakte. Het werd 6-4, 6-2 en 6-2 in een partij die nog geen twee uur duurde.

Medvedev won de US Open vorig jaar, wat de eerste Grand Slam-titel uit zijn carrière betekende. In de twee jaar ervoor had de Rus in New York al de finale en de halve eindstrijd gehaald.

In zijn jacht op nieuw succes stuit Medvedev nu op Kyrgios. De Wimbledon-finalist van dit jaar kon in zijn derderondepartij tegen de Amerikaan Jeffrey John Wolf eveneens krachten sparen: 6-4, 6-2 en 6-3.

Het bereiken van de vierde ronde is voor Kyrgios zijn beste prestatie op de US Open. De flamboyante Australiër kwam in acht eerdere deelnames niet verder dan de derde ronde.