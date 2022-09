Serena Williams is in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open. Het betekende zeer waarschijnlijk de laatste partij uit de carrière van de 23-voudig Grand Slam-winnares.

Williams ging in het Arthur Ashe Stadium in drie sets ten onder tegen Ajla Tomljanovic, de nummer 49 van de wereld. Het werd 7-5, 6-7 (4) en 6-1 in het voordeel van de Australische.

Tegen Tomljanovic gaf Wililams in de eerste set een break voorsprong uit handen. Ze herpakte zich in de tweede set (al gaf ze daarin ook bijna een ruime marge weg), maar verloor alsnog. In een lange laatste game benutte haar Australische tegenstander haar zesde matchpoint.

Na haar nederlaag hield Williams, die vorige maand aankondigde een punt achter haar imposante loopbaan te gaan zetten, in het midden of het haar laatste partij ooit was. "Je weet het nooit zeker", zei ze.

De veertigjarige Amerikaanse bedankte haar vader, haar moeder en haar zus Venus. "Er zou geen Serena zijn als er geen Venus was. Het was een leuke rit", zei ze.

Williams wil meer tijd aan gezin besteden

Williams, die de afgelopen dagen voor een uitzinnig publiek speelde en veel aandacht kreeg, maakte vorige maand bekend dat ze meer tijd aan haar gezin wil gaan besteden en daardoor zou stoppen als tennisster.

Ze hield daarbij in het midden wanneer ze precies een punt achter haar loopbaan zou zetten, al wordt aangenomen dat de US Open haar laatste toernooi was. Zelf geeft de Amerikaanse daar dus nog altijd geen duidelijkheid over.

Williams kwam met haar 23 Grand Slam-titels net niet aan het record van Margaret Court, die er 24 heeft. In totaal won ze 73 toernooien en verdiende ze zo'n 94 miljoen dollar (91,8 miljoen euro) aan prijzengeld. Op haar erelijst prijkt ook olympisch goud, dat ze in 2012 in Londen veroverde.

De US Open plaatste zaterdag een foto met "Dankjewel, Serena" op Twitter, met het bijschrift: "Woorden kunnen niet omschrijven wat Serena voor ons allemaal betekend heeft".