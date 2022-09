Rafael Nadal wist donderdagavond even niet wat hem overkwam toen hij zichzelf per ongeluk tegen zijn neus sloeg tijdens zijn wedstrijd tegen Fabio Fognini in de tweede ronde van de US Open. De Spanjaard voelde zich direct duizelig en moest zich laten behandelen.

Het incident gebeurde in de vierde game van de vierde set in de opslagbeurt van Fognini. Nadal sloeg de bal in een rally met moeite terug, waarna zijn racket via de grond tegen zijn neus kwam. De Spanjaard stopte direct met spelen en rende naar de kant voor een medische time-out.

"Ik dacht in eerste instantie dat ik mijn neus had gebroken. Het kwam een beetje als een shock en het was ook heel pijnlijk", zei de 36-jarige Nadal na de gewonnen viersetter (2-6, 6-4, 6-2 en 6-1) op zijn persconferentie in New York.

"Ik werd ook een beetje licht in mijn hoofd, alsof ik een beetje van de wereld was. Het ziet er niet naar uit dat het gebroken is, maar dat weet ik nog niet zeker. Mijn neus lijkt wel steeds groter te worden."

Nadal kon na een korte behandeling op het Amerikaanse hardcourt weer verder en wist het duel met Fognini ondanks zijn neusblessure snel te beslissen. De nummer drie van de wereld speelde overigens niet best tegen Fognini; hij verloor liefst zes keer zijn servicegame tegen de Italiaan.

"Soms gebeurt dat, maar dan moet je gewoon blijven gaan. Ik had het geluk dat Fabio wat fouten maakte en ik op een gegeven moment wat meer op gang kwam. Tegen het einde van de wedstrijd speelde ik veel beter", aldus Nadal, die het in de derde ronde opneemt tegen de Fransman Richard Gasquet.