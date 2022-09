De Oekraïense Marta Kostyuk heeft donderdagavond opzien gebaard op de US Open door de Belarussische Victoria Azarenka geen hand te geven na hun partij in de tweede ronde. Ze vindt dat tennissers uit Rusland en Belarus zich te weinig uitspreken tegen de oorlog.

De twintigjarige Kostyuk verloor op baan 17 in anderhalf uur van Azarenka (6-2 en 6-3). Het is gebruikelijk dat spelers elkaar bij het net een hand schudden, maar Kostyuk tikte alleen even haar racket tegen dat van de winnares. Belarus steunt de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne.

"Ik sta achter mijn keuze", zei Kostyuk volgens The Guardian. "Ik ken geen enkele Rus of Belarus die de oorlog publiekelijk heeft veroordeeld en ik kan dat niet goedkeuren. Begrijp me niet verkeerd: het was een geweldige wedstrijd en ik respecteer Azarenka als sporter. Maar dat staat los van hoe ik naar haar als mens kijk."

Kostyuk zegt dat ze Azarenka woensdag een bericht had gestuurd met de aankondiging dat ze haar hand niet zou schudden na de wedstrijd. De nummer 65 van de wereld hoopte de voormalige nummer één vooraf te spreken om over de oorlog te praten, maar van een afspraak op Flushing Meadows kwam het niet.

Kostyuk, de nummer 65 van de wereld, is een van de meest uitgesproken Oekraïense tennissers. Ze heeft al vaker gezegd dat meer spelers uit Rusland en Belarus zich moeten uitspreken tegen de oorlog, al heeft Azarenka dat begin maart al gedaan. Kostyuk vindt dat de tweevoudig Australian Open-winnares meer had kunnen doen, zeker omdat ze deel uitmaakt van de spelersraad van de WTA.

Victoria Azarenka plaatste zich voor de derde ronde van de US Open, maar kreeg geen hand van Marta Kostyuk. Victoria Azarenka plaatste zich voor de derde ronde van de US Open, maar kreeg geen hand van Marta Kostyuk. Foto: Getty Images

Azarenka: 'Ik heb al heel veel geholpen, maar mensen zien dat niet'

Het is de tweede keer in korte tijd dat Azarenka het vanwege haar afkomst moet ontgelden. De drievoudig US Open-finaliste wilde vorige week meedoen aan een demonstratietoernooi in New York om geld op te halen voor humanitaire hulp aan Oekraïne. Na kritiek van Oekraïense spelers werd ze uit het deelnemersveld gehaald.

Kostyuk was een van de spelers die tegen de deelname van Azarenka waren. "Alsof er een benefietwedstrijd voor Joden wordt gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog en een Duitse speler mee wil doen", zei de Oekraïense over het voornemen van de Belarussische om mee te doen aan de benefietwedstrijd.

Azarenka zei na haar duel met Kostyuk op de US Open dat ze zich blijft inzetten voor de slachtoffers van de oorlog. "Ik ben er om te helpen en dat heb ik ook heel veel gedaan. Dat zien veel mensen misschien niet, maar ik doe het ook niet voor hen. Ik doe het voor de kinderen die kleding nodig hebben en mensen die geen geld of vervoersmiddel hebben. Dat is wat voor mij belangrijk is."

De deelname van Russische en Belarussische spelers aan tennistoernooien is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne onderwerp van discussie. De ATP en de WTA staan toe dat ze onder de neutrale vlag aan tennistoernooien meedoen, maar niet iedereen is het daarmee eens. Wimbledon besloot ze zelfs uit te sluiten.