Rafael Nadal heeft vrijdag voor de veertiende keer in zijn loopbaan de derde ronde van de US Open bereikt. De Spanjaard kwam in het Arthur Ashe Stadium een teleurstellende start te boven tegen de Italiaan Fabio Fognini: 2-6, 6-4, 6-2 en 6-1. In het dubbelspel werden Serena en Venus Williams direct uitgeschakeld.

De 36-jarige Nadal noteerde in de eerste set een laag eersteservicepercentage (53) en sloeg slechts drie winners. De nummer drie van de wereld verloor in het tweede bedrijf zelfs zijn eerste drie servicegames, maar Fognini deed het nog slechter. De Italiaan sloeg in die set liefst 23 onnodige fouten en werd vier keer gebroken.

De matige opslagbeurten van Fognini hielpen Nadal ook in de derde set. De 22-voudig Grand Slam-winnaar brak hem drie keer en kon zich enkele foutjes - hij incasseerde op 3-1 een love break - permitteren. In de vierde set was Nadal eindelijk oppermachtig en maakte hij een einde aan het US Open-avontuur van Fognini, de mondiale nummer zestig.

Door zijn overwinning blijft Nadal in de race voor zijn vijfde titel in New York. 'Rafa' won de US Open in 2010, 2013, 2017 en 2019. In 2011 moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic, die dit jaar niet mee mag doen omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

In de derde ronde wacht Nadal een duel met Richard Gasquet, de nummer 91 van de wereld. De 36-jarige Fransman rekende in zijn partij af met de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-2, 6-4, 4-6 en 6-4.

Nadal is ondanks zijn gebruikelijke fysieke ongemakken bezig aan een uitstekend seizoen. De tennislegende won de Australian Open en Roland Garros en de ATP-toernooien in Melbourne en Acapulco. Bij een titel op de US Open krijgt Nadal het Grand Slam-record steviger in handen. De in New York afwezige Djokovic en Roger Federer hebben respectievelijk één en twee titels minder dan de Spanjaard.

Rafael Nadal staat in de derde ronde van de US Open. Rafael Nadal staat in de derde ronde van de US Open. Foto: Getty Images

Zusjes Williams uitgeschakeld in dubbelspel

Serena en Venus Williams werden in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbeltoernooi. De legendarische Amerikaanse zusjes verloren van het Tsjechische duo Lucie Hradecka en Linda Noskova: 7-6 (5) en 6-4.

Voor Serena Williams is het (hoogstwaarschijnlijk) haar laatste dubbelpartij op de US Open geweest. De 23-voudig Grand Slam-winnares zet zo goed als zeker na het toernooi in New York een punt achter haar loopbaan.

In het enkelspel is de veertigjarige Williams nog wel actief. Ze neemt het in de derde ronde op tegen de Australische Ajla Tomljanović, de nummer 46 van de wereld. Venus Williams werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Belgische Alison Van Uytvanck.