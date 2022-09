Iga Swiatek heeft donderdag zonder problemen de derde ronde van de US open bereikt. De Poolse nummer één van de wereld rekende in haar eerste partij in het Arthur Ashe Stadium in twee sets af met Sloane Stephens: 6-3 en 6-2.

De 21-jarige Swiatek maakte de partij na 1 uur en 13 minuten op haar eerste matchpoint af tegen Stephens, die het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2017 op haar naam schreef. De Poolse sloot de partij in stijl af met een lovegame.

Het voor Swiatek pas haar eerste partij in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. "Ik herinner me nog dat ik hoog op de tribunes zat bij wedstrijden van Serena Williams", begon ze na de zege op de nummer 51 van de wereld.

"Om nu hier beneden te staan, is geweldig", vervolgde de tweevoudig Grand Slam-winnares. "Ik ben heel blij met mijn focus vandaag en ik was erg solide van het begin tot het einde."

Swiatek staat voor de vierde keer in het hoofdtoernooi van de US Open. Vorig jaar reikte ze tot de vierde ronde, waarin ze verloor van olympische kampioene Belinda Bencic.

In de derde ronde neemt Swiatek het op tegen de Amerikaanse Lauren Davis, de mondiale nummer 105. Serena Williams staat eveneens in de derde ronde. De veertigjarige Amerikaanse rekende in de nacht van woensdag op donderdag af met de Estlandse Anett Kontaveit.