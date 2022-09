Tim van Rijthoven houdt een dubbel gevoel over aan zijn optreden op de US Open, waar hij woensdag (lokale tijd) in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Casper Ruud. De tennisrevelatie van deze zomer is ontevreden over zijn spel tegen de Noorse nummer zeven van de wereld, maar wil niet te streng zijn voor zichzelf.

Van Rijthoven, zelf 117e op de ATP-ranglijst, kon een sterk begin tegen Ruud niet omzetten in een nieuwe stunt en verloor met 6-7 (4), 6-4, 6-4 en 6-4. "Ik ben in zekere zin toch redelijk teleurgesteld, want ik had het gevoel dat er heel veel meer in zat dan ik heb laten zien", zei de 25-jarige Nederlander na afloop tegen de NOS. "Ik serveerde echt onder de maat. In de eerste ronde ook al trouwens."

Als Van Rijthoven wat meer uitzoomt, is er weinig reden tot ontevredenheid. Enkele maanden geleden was de Roosendaler een grote onbekende, maar via een sensationele eindzege op het ATP-toernooi van Rosmalen en het bereiken van de vierde ronde op Wimbledon, werd hij in één klap een tennisser om rekening mee te houden.

Vervolgens kampte Van Rijthoven met rugklachten, wat hem in aanloop naar de US Open enige tijd aan de kant hield. "Ik heb de laatste maanden heel weinig geserveerd", aldus Van Rijthoven. "Het is ook door de service gekomen dat mijn rug pijn is gaan doen. Dus het is ook een beetje mentaal. Zonde."

Tim van Rijthoven is blij dat hij zich kan meten met een toptienspeler.

'Heel positief meetmoment'

"Aan de andere kant, ik speel wel gewoon vier sets tegen een toptienspeler", relativeerde Van Rijthoven de kritiek op zijn eigen spel. "Dat is zeker niet niets. Als je het glas halfvol bekijkt, kan ik me nu heel goed meten met zo'n topper. Ik heb het idee dat, als ik fit ben en mijn rug me niet in de weg zit, ik het zo'n jongen superlastig kan maken. En misschien zelfs kan winnen. Dus voor mij was dit een heel positief meetmoment."



"Het is een hartstikke mooie ervaring geweest", blikte Van Rijthoven terug op deze tenniszomer. "Als je mij begin dit jaar had gezegd dat ik op het hoofdtoernooi van Wimbledon en de US Open zou spelen, en ook nog rondes zou winnen, had ik daar gelijk voor getekend. Die ervaringen zijn megamooi en ik hoop hier heel vaak terug te komen."