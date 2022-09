Serena Williams haalde woensdagavond tijdens haar partij tegen Anett Kontaveit in de tweede ronde van de US Open extra motivatie uit de aanwezigheid van Tiger Woods in het publiek. De twee sporticonen hebben geregeld contact met elkaar.

"Tiger Woods is een van de redenen dat ik hier ben, dat ik nog steeds speel", vertelde Williams aan Amerikaanse media na afloop van haar overwinning (7-6, 2-6 en 6-2) op de nummer twee van de plaatsingslijst.

Net als Woods heeft Williams verschillende comebacks achter de rug, wat voor een band zorgt. "We hebben de laatste tijd veel met elkaar gepraat. Hij probeerde me op scherp te zetten."

Williams maakte recent op Wimbledon haar rentree na een jaar blessureleed. Woods deed in april hetzelfde op de Masters, na een zwaar auto-ongeluk begin 2021.

Williams ziet alles als een bonus

Enkele weken terug zinspeelde Williams erop dat de US Open haar laatste toernooi wordt. "Ik heb geen haast, hoor", zei de veertigjarige Amerikaanse na haar overwinning op Kontaveit.

"Ik heb nog steeds iets in de tank zitten. Ik heb veel plezier en ik geniet ervan, al moet ik ook gefocust blijven. Voor mijn gevoel is alles een bonus."

In de derde ronde stuit Williams op de Australische Ajla Tomljanovic, de nummer 46 van de wereld.