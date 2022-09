Botic van de Zandschulp erkende na zijn vroege uitschakeling op de US Open dat hij simpelweg zijn niveau niet haalde. De kwartfinalist van vorig jaar moest al in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Fransman Corentin Moutet: 4-6, 6-1, 2-6 en 4-6.

"Ik speelde te slordig en maakte te veel fouten", toonde Van de Zandschulp zich in gesprek met de NOS zelfkritisch. "Terwijl ik genoeg kansen had om hem pijn te doen."

"In de tweede set ging het ook goed. Ik heb geen idee waarom ik in de andere sets minder speelde. Misschien speel je iets vrijer als je achterstaat met 1-0. Op de belangrijke momenten was ik ook niet scherp genoeg."

De Veenendaler begon als mondiale nummer 22 aan de US Open en was dan ook de favoriet tegen Moutet, de nummer 112. In de eerste ronde had Van de Zandschulp al de nodige moeite met Tomás Machác, die hij in vijf sets bedwong.

"Ik heb hier twee ronduit slechte wedstrijden gespeeld", zei Van de Zandschulp. "Gelukkig heb ik de eerste nog gewonnen, met slecht tennis."

De hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst baalt van zijn besluit om vorige week deel te nemen aan het ATP-toernooi van Winston-Salem, waar hij tot de halve finales reikte. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld. Het is een verkeerde keuze geweest om een week voor een Grand Slam nog een toernooi te spelen. Het is een harde les en hopelijk ook een goede les."

Botic van de Zandschulp zal door zijn vroege uitschakeling flink zakken op de wereldranglijst. Foto: Getty Images

Brouwer laatste Nederlander in de race

Ook voor Tim van Rijthoven viel woensdag het doek in de tweede ronde. De winnaar van het ATP-toernooi in Rosmalen verloor in vier sets van de Noor Casper Ruud.

Gijs Brouwer is daardoor de laatste Nederlandse troef in New York. De debutant stuit donderdag op de Italiaan Lorenzo Musetti, de nummer 26 van de plaatsingslijst.