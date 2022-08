Andy Murray heeft woensdag voor het eerst sinds 2016 de derde ronde van de US Open bereikt. De oud-winnaar was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Emilio Nava: 5-7, 6-3, 6-1 en 6-0.

Zes jaar geleden strandde Murray voor de derde keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van de US Open, het toernooi dat hij in 2012 won. In 2018 en 2020 kwam hij niet verder dan de tweede ronde en vorig jaar werd de Schot meteen uitgeschakeld. Hij sloeg de US Open in 2017 en 2019 over vanwege blessureleed.

De 35-jarige Murray behoort al jaren niet meer tot de wereldtop, maar de voormalig nummer een van de wereld is fysiek wel weer redelijk in orde. Hij versloeg in New York de als 24e geplaatste Francisco Cerúndolo in de eerste ronde en rekende in de tweede ronde dus af met Nava, die 203e staat op de wereldranglijst. Murray is de mondiale nummer 51.

In de derde ronde stuit Murray mogelijk op de als dertiende geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, die eerst nog met de Fransman Hugo Grenier moet afrekenen in de tweede ronde.

Voor Botic van de Zandschulp viel woensdag het doek op de US Open. De Nederlander, die vorig jaar verrassend de kwartfinales haalde op het Amerikaanse hardcourt, verloor in vier sets van de Fransman Corentin Moutet (4-6, 6-1, 2-6 en 4-6).