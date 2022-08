Botic van de Zandschulp is woensdag al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De Nederlander, vorig jaar nog kwartfinalist in New York, verloor in vier sets van de Fransman Corentin Moutet: 4-6, 6-1, 2-6 en 4-6.

De 26-jarige Van de Zandschulp was ver van zijn gebruikelijke niveau verwijderd tegen Moutet, de nummer 112 van de wereld die als lucky loser het hoofdschema haalde. De kopman van het Nederlandse tennis noteerde maar liefst 58 onnodige fouten en werd zes keer gebroken. Hij kampte in het begin van de partij ook met rugproblemen.

Door zijn verrassende uitschakeling zal Van de Zandschulp flink zakken op de wereldranglijst. De Veenendaler begon als mondiale nummer 22 aan de US Open en staat straks buiten de top dertig.

Vorig jaar schopte Van de Zandschulp het als qualifier tot de kwartfinales op de US Open door onder anderen Casper Ruud en Diego Schwartzman te verslaan. Daniil Medvedev voorkwam dat de doorgebroken Nederlander de halve finales haalde.

In aanloop naar deze editie van de US Open maakte Van de Zandschulp al geen geweldige indruk. Op de Masters-toernooien in Montreal en Cincinnati werd hij vroegtijdig uitgeschakeld en vorige week op het ATP 250-toernooi in Winston-Salem verloor hij, als nummer twee van de plaatsingslijst, kansloos van Adrian Mannarino.

Met Tim van Rijthoven en qualifier Gijs Brouwer zijn er nog twee Nederlanders actief in het mannenenkelspel. Van Rijthoven speelt later op de avond nog tegen Ruud en revelatie Brouwer neemt het donderdag op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Tallon Griekspoor werd dinsdag uitgeschakeld door de Argentijn Federico Coria.

Corentin Moutet zorgde voor een verrassing door Botic van de Zandschulp in vier sets uit te schakelen. Corentin Moutet zorgde voor een verrassing door Botic van de Zandschulp in vier sets uit te schakelen. Foto: AFP

Gehavende Van de Zandschulp te wisselvallig tegen Moutet

Na een vijfsetter in de eerste ronde tegen Tomás Machác was het ook in de tweede ronde wisselvalligheid troef bij Van de Zandschulp. De Veenendaler gaf in twee van zijn eerste drie servicegames een breakpoint weg en Moutet benutte ze allebei. Hij brak de Fransman zelf ook een keer, maar het was niet voldoende om de eerste set nog te kunnen winnen.

Direct na de eerste set liet de zichtbaar gehavende Van de Zandschulp voor de tweede keer een fysiotherapeut de baan op komen om zijn rug te masseren. Hij kon wel verder en oogde zelfs herboren in de tweede set. Van de Zandschulp bewoog beter en serveerde feilloos, waardoor Moutet in de gehele set maar tien punten kon pakken.

Hoe soepel het Van de Zandschulp in de tweede set afging, zo moeizaam ging het in het derde bedrijf. Moutet won ternauwernood zijn eerste servicegame en plaatste op 2-1 een lovebreak. Van de Zandschulp sloeg in de derde set liefst veertien onnodige fouten en werd op 5-2 opnieuw gebroken.

In de vierde set ging het lang gelijk op, want zowel Van de Zandschulp als Moutet verloor zijn eerste servicegame. Op 3-3 deed de Nederlander zichzelf tekort door twee breakpoints te laten liggen en dat kwam hem duur te staan.

Op 4-5 kwam Van de Zandschulp in zijn eigen opslagbeurt in de problemen. Hij sloeg een eerste matchpoint weg met fraai service-volleyspel, maar bij de tweede poging van Moutet was Van de Zandschulp te gretig. De kwartfinalist van 2021 werd bij het net gepasseerd en botvierde de frustraties over zijn vroegtijdige uitschakeling door zijn racket hard op het Amerikaanse hardcourt te gooien.