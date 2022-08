Tallon Griekspoor spaarde zichzelf niet na zijn vroege uitschakeling op de US Open. De Nederlander ging dinsdagavond in de eerste ronde kansloos in drie sets onderuit tegen de lager geplaatste Argentijn Federico Coria.

Bij Griekspoor schoot het halverwege de eerste set in zijn rug, maar de nummer 46 van de wereld wilde dat niet als excuus gebruiken. "Ik nam pijnstillers in de eerste set, die werkten snel", zei hij na afloop van de partij tegen het AD.

"Het was oké, het was speelbaar. Het betekent niet dat je zo'n niveau mag laten zien. Dat was schandalig. Het gevoel was gewoon heel ver weg. Dit was mijn slechtste wedstrijd ooit, op alle vlakken."

De 26-jarige Griekspoor hield in de eerste set nog lang gelijke tred met Coria, maar daarna kon de Nederlander het niet meer bolwerken tegen de Argentijn. "Ik hoop niet dat dit mijn standaardniveau wordt, want dan heb ik een groot probleem."

De voorbereiding van Griekspoor op de US Open was flink verstoord. Hij kampte met de naweeën van een heftige coronabesmetting en kon daardoor slechts één toernooi spelen voorafgaand aan de Grand Slam in New York. "Ik kom van ver en mocht niet veel van mezelf verwachten, maar wel veel meer dan dit. Het was kloten, veel meer kan ik er niet over zeggen."

Door de uitschakeling van Griekspoor zijn er nog drie Nederlandse mannen actief op de US Open: Botic van de Zandschulp, Tim van Rijthoven en revelatie Gijs Brouwer. Brouwer stuntte in de nacht van dinsdag op woensdag met een zege op de mondiale nummer 45 Adrian Mannarino. Van de Zandschulp en Van Rijthoven komen woensdag in actie in de tweede ronde.