Titelverdedigster Emma Raducanu is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) direct uitgeschakeld op de US Open. Naomi Osaka strandde ook in de eerste ronde. In het mannentoernooi haalde Rafael Nadal wél de tweede ronde.

De negentienjarige Raducanu was op Flushing Meadows niet opgewassen tegen Alizé Cornet, de nummer veertig van de wereld uit Frankrijk. Het werd 6-3 en 6-3. Het is pas de derde keer dat de titelverdedigster direct strandt op de US Open.

Raducanu zorgde vorig jaar voor een grote verrassing door op achttienjarige leeftijd de US Open te winnen. Die lijn kon de Britse vooralsnog niet doortrekken. Dit jaar werd ze op zowel de Australian Open, Roland Garros als Wimbledon in de tweede ronde uitgeschakeld.

Ook voor Osaka zit de US Open er al op. De US Open-winnares van 2018 en 2020 was in New York niet opgewassen tegen thuisspeelster Danielle Collins, die haar met 7-6 (5) en 6-3 de baas was.

Osaka, die ook de Australian Open twee keer op haar naam schreef, maakt het mede door fysieke en mentale problemen ook al een tijdje niet meer waar op Grand Slam-toernooien. Ze miste dit jaar Roland Garros en Wimbledon.

Victoria Azarenka, drievoudig verliezend US Open-finaliste, bereikte wél de tweede ronde. De Belarussische had drie sets nodig om zich van Ashley Krueger te ontdoen: 6-1, 4-6 en 6-2.

Nadal staat één set af

In het mannentoernooi overleefde Nadal zonder al te veel problemen de openingsronde, al beleefde de 22-voudig Grand Slam-winnaar wel een moeizame start door één set af te staan tegen Rinky Hijikata uit Australië. Het werd 4-6, 6-2, 6-3 en 6-3.

Nadal is niet topfit naar de US Open gekomen. De 36-jarige Spanjaard liep in juli op Wimbledon een scheur in zijn buikspier op en herstelde daar voorzichtig van. Hij noemde zijn deelname aan de US Open onlangs een risico.

"Ik ben heel blij weer terug te zijn. Het is lang geleden dat ik hier gespeeld heb. Ik dacht dat ik misschien nooit meer terug zou komen", zei Nadal na zijn zege op Hijikata. In 2019 won hij de US Open voor het laatst.

In de strijd om een plek in de derde ronde staat Nadal tegenover de ervaren Italiaan Fabio Fognini, die in de eerste ronde in een vijfsetter te sterk was voor de Rus Aslan Karatsev.

Uit de top twintig van de wereld ging ook Diego Schwartzman verder. De Argentijn (ATP-16) verloor de eerste twee sets van de Amerikaan Jack Sock, maar zag zijn Amerikaanse opponent bij een stand van 3-6, 5-7, 6-0 en 1-0 opgeven.