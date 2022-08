Viervoudig US Open winnaar Rafael Nadal mag door naar de tweede ronde van het Amerikaanse tennistoernooi. Hij versloeg de Australiër Rinky Hijikata in vier sets: 4-6 6-2 6-3 6-3. Voor titelhoudster Raducanu is het toernooi na een pijnlijk verlies al na een ronde afgelopen.

De Britse titelhoudster Emma Raducanu verloor in de eerste ronde van Alize Cornet. De Franse is dit jaar erg in vorm en was in 1 uur en 42 minuten met 6-3 6-3 te sterk voor de Britse Raducanu.

Ze is daarmee slechts de derde vrouwelijke titelverdediger in de geschiedenis van het grandslamtoernooi die in de eerste ronde van het opvolgende toernooi verliest. De vorige keer dat dat gebeurde was in 2017, toen het de Duitse Angelique Kerber overkwam.

De 36-jarige Rafael Nadal maakt nog wel kans op de eindoverwinning. Al had de Spanjaard wel vier sets nodig om de Australiër Rinky Hijikata te verslaan. Nadal gaat voor z'n 23e grandslamtitel en neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Fabio Fognini.

"Ik ben heel blij weer terug te zijn. Het is lang geleden dat ik hier gespeeld heb. Ik dacht dat ik misschien nooit meer terug zou komen", zei Nadal na afloop van de wedstrijd. In 2019 won hij voor het laatst de titel in New York.