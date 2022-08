Debutant Gijs Brouwer heeft dinsdagavond voor een stunt gezorgd door de tweede ronde van de US Open te bereiken. De Nederlandse qualifier rekende in New York overtuigend af met de Fransman Adrian Mannarino: 6-3, 6-4 en 6-4.

De 26-jarige Brouwer doet op Flushing Meadows voor de eerste keer mee aan een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer 181 van de wereld plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema van de US Open.

Mannarino, de nummer 45 van de wereld, toonde vorige week nog zijn goede vorm door het ATP 250-toernooi in Winston-Salem op zijn naam te schrijven. In de halve finales van dat toernooi was de 34-jarige Fransman veel te sterk voor Botic van de Zandschulp: 6-0 en 6-4.

Door de verrassende zege van Brouwer staan er drie Nederlanders in de tweede ronde van de US Open. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven overleefden maandag hun openingspartij. Tallon Griekspoor werd dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Argentijn Federico Coria.

In de tweede ronde neemt Brouwer het op tegen de Belg David Goffin (ATP-62) of de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP-30).

Adrian Mannarino won vorige week nog het ATP-toernooi van Winston-Salem, maar dolf het onderspit tegen Gijs Brouwer. Adrian Mannarino won vorige week nog het ATP-toernooi van Winston-Salem, maar dolf het onderspit tegen Gijs Brouwer. Foto: AP

Brouwer piekt op juiste momenten tegen gefrustreerde Mannarino

Brouwer leek bij zijn Grand Slam-debuut weinig last te hebben van zenuwen, want de Nederlander kon vanaf het begin prima mee met de ervaren Mannarino. Hij mocht wel van geluk spreken dat de Fransman bij een 2-2-stand verzuimde een van zijn drie breakpoints te verzilveren.

Bij een 4-3-voorsprong sloeg Brouwer wél toe op de service van zijn opponent, waardoor hij de set kon uitserveren. Het tweede bedrijf leek wel een kopie van de eerste set, want Mannarino liet op de belangrijke punten steken vallen. Hij verzuimde op 2-1 weer een van zijn breakpoints te benutten en werd daarna zelf gebroken door Brouwer, die daarna niet meer in de problemen kwam.

In de derde set kende de Nederlander een moeilijke fase nadat Mannarino een break achterstand ongedaan had gemaakt en zich verbaal had laten gelden. Kort daarvoor leek de Fransman nog tegen de kramp te vechten en maakte hij een gebaar alsof hij fysiek op was. Hij knokte desondanks tot de laatste punt, maar de debutant bezweek niet.