Tallon Griekspoor is dinsdag al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De Nederlander pakte in New York geen enkele set tegen de Argentijn Federico Coria, de nummer 78 van de wereld: 7-5, 6-4 en 6-3.

De nederlaag komt niet volledig uit de lucht vallen. Griekspoor kende door een hevige coronabesmetting een rommelige aanloop naar de US Open. Hij kon ter voorbereiding alleen meedoen aan het ATP 250-toernooi in Winston-Salem, waar hij vorige week als qualifier in de tweede ronde van Botic van de Zandschulp verloor.

De 26-jarige Griekspoor haalde vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan het hoofdtoernooi van de US Open. De huidige nummer 46 van de wereld won toen in de eerste ronde van de Duitser Jan-Lennard Struff, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic.

De snelle uitschakeling van Griekspoor op deze US Open past in zijn prestaties op de andere Grand Slam-toernooien dit jaar. Op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon kwam de nummer twee van Nederland niet verder dan de tweede ronde.

De dertigjarige Coria staat voor de tweede keer in zijn loopbaan in de tweede ronde van de US Open en neemt het daarin op tegen Carlos Alcaraz. De negentienjarige Spanjaard rekende in zijn openingspartij af met Sebastián Báez, die in de derde set geblesseerd opgaf: 7-5, 7-5 en 2-0.

Door de uitschakeling van Griekspoor zijn er nog drie Nederlanders actief in het mannenenkelspel. Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp bereikten maandag de tweede ronde. Qualifier Gijs Brouwer speelt later op dinsdag in de eerste ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino.

Griekspoor maakt te veel fouten tegen effectieve Coria

In het begin leek er nog niet zoveel aan de hand voor Griekspoor. De Nieuw-Vennepper kreeg in de eerste set in totaal drie breakpoints, maar verzilverde die niet. Coria sloeg op 6-5 wel toe op de service van Griekspoor, die net als Van Rijthoven en Van de Zandschulp de eerste set van zijn openingspartij in New York verloor.

In de tweede set kwam Griekspoor op een break voorsprong, maar die gaf hij op 4-3 weer uit handen. Coria toonde zich niet veel later weer uiterst effectief: Griekspoor gaf op 4-5 één setpunt weg en de Argentijn benutte die met een schitterende winner langs de lijn.

Griekspoor had de 0-2-achterstand in sets vooral aan zichzelf te wijten. Met een eersteservicepercentage van 52 procent en 44 onnodige fouten in de hele wedstrijd was hij simpelweg niet goed genoeg om Coria genoeg tegenstand te bieden op baan 6.

De Argentijn gaf een vroege break voorsprong in de derde set wel uit handen, maar toonde veerkracht door op 3-2 voor de vijfde keer de servicegame van Griekspoor te winnen. Op 5-3 hoopte Griekspoor nog een breakpoint af te dwingen, maar Coria bezweek niet onder de druk en maakte in twee uur een einde aan het kortstondige US Open-avontuur van de Nederlander.