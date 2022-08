Iga Swiatek heeft dinsdag met speels gemak de tweede ronde van de US Open bereikt. De nummer één van de wereld had in New York weinig te duchten van de Italiaanse Jasmine Paolini. Venus Williams werd direct uitgeschakeld, terwijl Carlos Alcaraz bij de mannen zonder problemen zijn openingspartij overleefde.

De 21-jarige Swiatek was oppermachtig in het Louis Armstrong Stadium. Ze noteerde in de tweede set zelfs een zogenoemde bagel - setwinst met 6-0 - en trok na iets meer dan een uur aan het langste eind: 6-3 en 6-0. De 26-jarige Paolini, de nummer 56 van de wereld, won in de tweede set slechts twaalf punten.

In de tweede ronde wacht Swiatek een krachtmeting met Sloane Stephens, die de US Open in 2017 op haar naam schreef. De Amerikaanse kende in haar openingspartij tegen de Belgische Greet Minnen een valse start, maar herstelde zich overtuigend: 1-6, 6-3 en 6-3.

Swiatek won Roland Garros al twee keer (2020 en 2022) en haalde dit jaar de halve finales op de Australian Open, maar op de US Open is de Poolse nooit succesvol geweest. Vorig jaar strandde ze in de vierde ronde en dat is nog altijd haar beste resultaat in New York.

Dit seizoen is Swiatek in uitstekende vorm. Naast Roland Garros won de nummer één van de wereld dit jaar al de WTA 1000-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami en Rome en het WTA 500-toernooi in Stuttgart. In de aanloop naar de US Open stelde Swiatek wel teleur in Toronto en Cincinnati, waar ze vroeg strandde.

Rybakina en Venus Williams al uitgeschakeld

Waar Serena Williams maandag onder grote belangstelling haar loopbaan verlengde door de tweede ronde te bereiken, werd haar oudere zus Venus direct uitgeschakeld. De 42-jarige Amerikaanse verloor met 6-1 en 7-6 (5) van de Belgische Alison Van Uytvanck.

In tegenstelling tot Serena Williams, die normaal gesproken na de US Open stopt, is er nog weinig bekend over de toekomstplannen van Venus Williams. De zevenvoudig Grand Slam-winnares is inmiddels afgezakt naar de 1.504e positie op de wereldranglijst.

De zusjes Williams komen in New York niet alleen in actie in het enkelspel. Ze kregen van de organisatie ook een wildcard voor het dubbeltoernooi.

Voor de Kazachse Elena Rybakina zit de US Open er ook al op. De Wimbledon-winnares liet zich in de eerste ronde verrassen door Clara Burel uit Frankrijk: 6-4 en 6-4.

Alcaraz simpel naar tweede ronde

Bij de mannen plaatste Alcaraz zich zonder problemen voor de tweede ronde door Sebastián Báez te verslaan. De nummer vier van de wereld won de eerste twee sets met 7-5 en zag de 21-jarige Argentijn in het derde bedrijf bij een 2-0-voorsprong voor Alcaraz geblesseerd opgeven.

In de tweede ronde wacht Alcaraz een duel met Federico Coria, die dinsdag in de eerste ronde afrekende met Tallon Griekspoor. Coria won in drie sets (7-5, 6-4 en 6-3) van de Nederlander.

De pas negentienjarige Alcaraz deed vorig jaar voor het eerst mee aan de US Open en reikte toen tot de kwartfinales. Het toptalent won dit jaar al de Masters-toernooien in Miami en Madrid en de graveltoernooien in Rio de Janeiro en Barcelona.