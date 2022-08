Tim van Rijthoven is blij en opgelucht nu hij in de tweede ronde van de US Open staat. De 25-jarige Nederlander ontsnapte maandag op wonderbaarlijke wijze aan een nederlaag in zijn openingspartij.

Van Rijthoven kreeg tegen de Chinese qualifier Zhang Zhizhen liefst zeven matchpoints tegen in de derde set. Hij werkte ze allemaal weg en stapte uiteindelijk als winnaar van de baan: 3-6, 6-7 (4), 7-6 (9), 6-1 en 6-4.

"Ik hield moed en heb doorgeknokt. De hoop is nooit verloren tot de laatste bal is geslagen. Het was mijn taak om de ballen te blijven terugslaan", zei een nuchtere Van Rijthoven tegen Eurosport.

De nummer 117 van de wereld kwam de laatste tijd amper in actie wegens rugproblemen. "Ik speelde niet mijn beste tennis, ook doordat ik er een tijdje uit ben geweest. Ik ben blij dat ik alsnog door ben."

Tim van Rijthoven wordt gefeliciteerd door Zhang Zhizhen. Tim van Rijthoven wordt gefeliciteerd door Zhang Zhizhen. Foto: Getty Images

'Het ging niet van een leien dakje'

Van Rijthoven beleefde eerder dit jaar zijn grote doorbraak door totaal onverwacht het grastoernooi van Rosmalen te winnen en vervolgens tot de vierde ronde van Wimbledon door te dringen.

Zijn rugproblemen speelden hem vervolgens parten. De Nederlander speelde in de aanloop naar de US Open nog maar drie partijen, waarvan twee op hardcourt. Daarvan won hij er één.

"Mijn rug is in de laatste paar weken een probleem geweest en dat was nu niet anders. Hij was nog steeds megastijf", zei Van Rijthoven. "Er kan niets kapot, dus ik kon er wel gewoon mee spelen, maar het ging niet van een leien dakje."

In de tweede ronde van de US Open staat Van Rijthoven voor een zware opgave. Hij treft Casper Ruud, de nummer vijf van de wereldranglijst.