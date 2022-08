Hoewel wordt aangenomen dat ze na de US Open stopt, bleef Serena Williams dinsdag ook na haar zege in de openingsronde van het Grand Slam-toernooi onduidelijk over haar toekomst. De veertigjarige Amerikaanse houdt voorlopig haar opties open.

Williams kondigde begin deze maand in een interview met Vogue en op Instagram aan dat ze bezig is aan haar afscheidstournee. Alles wijst erop dat ze na de US Open afzwaait, maar een specifiek afscheidsmoment heeft ze nog altijd niet genoemd.

"Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè", zei Williams na haar zege (6-3, 6-3) op Danka Kovinic uit Montenegro in de eerste US Open-ronde. "Ik blijf vaag, want je weet het nooit."

De 23-voudig Grand Slam-winnares, die na haar overwinning op Kovinic voor het oog van een flink aantal prominenten groots werd geëerd, ging daarnaast nog eens in op haar besluit om te stoppen met tennis.

"Stoppen is altijd moeilijk als je ergens zo veel van houdt. Maar het is tijd voor andere hoofdstukken in het leven, noem het Serena 2.0", zei ze. "Ik kijk ernaar uit dat ik na het opstaan niet naar de tennisbaan hoef te rennen. En ik wil een goede moeder zijn voor mijn dochter."

Williams, die de US Open zes keer won, staat in de tweede ronde tegenover de als tweede geplaatste Anett Kontaveit.