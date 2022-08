Serena Williams werd dinsdag geëerd nadat ze in de openingsronde van de US Open van Danka Kovinic had gewonnen. De 23-voudig Grand Slam-winnares zet na het toernooi normaal gesproken een punt achter haar imposante carrière.

Williams was voor een uitzinnige menigte in twee sets te sterk voor Kovinic. Williams was voor een uitzinnige menigte in twee sets te sterk voor Kovinic. Foto: Getty Images

Een flink aantal prominenten, onder wie oud-president Bill Clinton, was aanwezig. Een flink aantal prominenten, onder wie oud-president Bill Clinton, was aanwezig. Foto: Getty Images

Williams werd toegesproken door Billie Jean King. Williams werd toegesproken door Billie Jean King. Foto: Getty Images

De 23-voudig Grand Slam-winnares is bezig aan haar afscheidstournee. De 23-voudig Grand Slam-winnares is bezig aan haar afscheidstournee. Foto: Getty Images

Ook bokslegende Mike Tyson was present. Ook bokslegende Mike Tyson was present. Foto: Getty Images

Williams zet na de US Open vrijwel zeker een punt achter haar imposante carrière. Williams zet na de US Open vrijwel zeker een punt achter haar imposante carrière. Foto: Getty Images

In de tweede ronde speelt ze tegen de als tweede geplaatste Anett Kontaveit. In de tweede ronde speelt ze tegen de als tweede geplaatste Anett Kontaveit. Foto: Getty Images