Tennislegende Serena Williams heeft haar afscheid op de US Open uitgesteld door de tweede ronde te bereiken. De 40-jarige Amerikaanse, die in totaal 23 grandslamtitels veroverde, versloeg voor een uitzinnige menigte in het Arthur Ashe Stadium Danka Kovinic uit Montenegro met 6-3 en 6-3.

Om iets na 19.00 uur plaatselijke tijd betrad Williams onder luid gejuich het volledig uitverkochte centercourt op Flushing Meadows. Dat deed ze in een jurk met diamanten die door haar kledingsponsor was gefabriceerd voor haar laatste toernooi.

In aanloop naar de US Open liet Williams weten dat ze bezig is aan een afscheidstournee, maar een specifiek toernooi noemde ze niet. Algemeen wordt aangenomen dat de US Open haar laatste toernooi zal zijn.

Onder anderen Bill Clinton, Mike Tyson en Martina Navratilova waren aanwezig in het Arthur Ashe Stadium, waar Williams een uur en 40 minuten nodig had voor de zege.

In de tweede ronde treft Williams de als tweede geplaatste Anett Kontaveit uit Estland.