Tim van Rijthoven heeft op miraculeuze wijze de tweede ronde van de US Open bereikt. De 25-jarige Nederlander kreeg maandag tegen de Chinese qualifier Zhang Zhizhen zeven matchpoints tegen, maar stapte toch als winnaar van de baan: 3-6, 6-7 (4), 7-6 (9), 6-1 en 6-4.

Van Rijthoven leek op baan 6 in New York af te stevenen op een kansloze nederlaag. De nummer 117 van de wereld, die het op Wimbledon tot de laatste zestien schopte, verloor de eerste twee sets en kreeg op 6-5 in de derde set de eerste matchpoints tegen.

Hij werkte ze alle drie weg, maar keek in de tiebreak snel tegen een 5-1-achterstand aan. Zhang (ATP-137), die nog nooit een partij op Grand Slam-niveau won, liet echter nog vier kansen liggen om de zege veilig te stellen.

Van Rijthoven sloeg zelf wel toe op zijn tweede setpunt en dat bleek meteen de ommekeer in de wedstrijd. De Brabander was in de vierde set heer en meester en plaatste in de beslissende set een vroege break. Na bijna vier uur besliste hij de marathonpartij op zijn allereerste matchpoint in zijn voordeel.

In de tweede ronde staat Van Rijthoven voor de zware opgave om Casper Ruud uit te schakelen. De Noor is als vijfde geplaatst en bereikte dit jaar de finale van Roland Garros. Op de US Open kwam hij nooit verder dan de derde ronde.

Van Rijthoven beleefde doorbraak tijdens grasseizoen

Van Rijthoven beleefde dit jaar zijn grote doorbraak door in juni totaal onverwacht het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Het leverde hem een wildcard op voor Wimbledon, waarin hij pas in de vierde ronde in de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic zijn meerdere moest erkennen.

Na zijn Wimbledon-succes speelde hij door rugproblemen nog maar drie wedstrijden, waarvan twee op hardcourt. Daarvan won hij er één, in drie sets tegen de nummer 367 van de wereld op een Challenger-toernooi.

Zijn zege in de eerste ronde van de US Open is dus een mooie opsteker voor Van Rijthoven. Zeker gezien het feit dat er in New York wel punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen, waar dat dit jaar op Wimbledon niet het geval was.

Later op de avond komen in New York ook Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus nog in actie. Dinsdag is het de beurt aan de andere Nederlanders: Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer.