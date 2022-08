Botic van de Zandschulp heeft met zeer veel moeite de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlander won in een zenuwslopende vijfsetter van de Tsjechische qualifier Tomas Machac. Tim van Rijthoven kroop tegen de Chinees Zhang Zhizhen eveneens door het oog van de naald.

Van de Zandschulp had vier uur en tien minuten nodig om de overwinning naar zich toe te trekken. Hij won dankzij een late break in de vijfde set met 3-6, 7-6 (3), 6-1, 3-6 en 7-5.

De nummer 21 van de plaatsingslijst bereikte vorig jaar nog verrassend de kwartfinales van de US Open (waarin hij werd verslagen door de uiteindelijke winnaar Daniil Medvedev) en reisde dus met de nodige verwachtingen af naar New York.

Met Machac trof hij een bijzonder taaie tegenstander. De nummer 126 van de wereld won brutaal de eerste set, maar via een gewonnen tiebreak trok Van de Zandschulp de stand weer gelijk. Na een overtuigende derde set leek een overwinning voor de Veenendaler in de maak.

Maar Machac gaf zich nog niet gewonnen en sleepte dankzij een vroege break in de vierde set een beslissende set uit het vuur. Daarin leek een tiebreak uitkomst te moeten bieden, maar dankzij wat foutjes van zijn tegenstander kreeg Van de Zandschulp op 5-5 een breakpoint cadeau. Hij maakte het karwei op eigen service af.

Botic van de Zandschulp moest diep gaan in de openingsronde van de US Open. Foto: AP

Van de Zandschulp zal Fritz hoe dan ook niet tegenkomen

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Corentin Moutet, die voormalig winnaar Stan Wawrinka na twee sets zag opgeven: 6-4, 7-6 (7). De inmiddels 37 jaar oude Wawrinka won de US Open in 2016.

Als Van de Zandschulp ook van Moutet wint, dan wacht de winnaar van de partij Brandon Holt-Pedro Cachín. De Amerikaan Holt zorgde voor een verrassing door zijn als tiende geplaatste landgenoot Taylor Fritz uit te schakelen: 6-7 (3), 7-6 (1), 6-3 en 6-4.

Fritz was niet de enige speler van naam die direct strandde op de US Open. Ook Stéfanos Tsitsipás redde het niet: de als vierde geplaatste Griek kwam een dramatisch begin tegen de Colombiaan Daniel Elahi Galán niet meer te boven. Het werd 0-6, 1-6, 6-3 en 5-7.

Van Rijthoven overleeft zeven matchpoints

Van Rijthoven bereikte eerder op de avond op miraculeuze wijze de tweede ronde. Tegen de Chinese qualifier Zhang kreeg hij maar liefst zeven matchpoints tegen, maar stapte hij toch als winnaar van de baan: 3-6, 6-7 (4), 7-6 (9), 6-1 en 6-4.

Van Rijthoven leek op baan 6 in New York af te stevenen op een kansloze nederlaag. De nummer 117 van de wereld, die het op Wimbledon tot de laatste zestien schopte, verloor de eerste twee sets en kreeg op 6-5 in de derde set de eerste matchpoints tegen.

Hij werkte ze alle drie weg, maar keek in de tiebreak snel tegen een 5-1-achterstand aan. Maar Zhang (ATP-137), die nog nooit een partij op Grand Slam-niveau won, liet nog vier kansen liggen om de zege veilig te stellen.

Van Rijthoven sloeg zelf op zijn tweede setpunt wél toe en dat bleek meteen de ommekeer. De Brabander was in de vierde set heer en meester en plaatste in de beslissende set een vroege break. Na bijna vier uur besliste hij de marathonpartij op zijn allereerste matchpoint in zijn voordeel.

Tim van Rijthoven kwam vanuit geslagen positie terug. Tim van Rijthoven kwam vanuit geslagen positie terug. Foto: USA Today

Van Rijthoven beleefde doorbraak tijdens grasseizoen

Van Rijthoven beleefde dit jaar zijn grote doorbraak door in juni totaal onverwacht het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Het leverde hem een wildcard voor Wimbledon op. In Londen moest hij pas in de vierde ronde zijn meerdere erkennen in de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic.

Na zijn Wimbledon-succes speelde hij door rugproblemen nog maar drie wedstrijden, waarvan twee op hardcourt. Daarvan won hij er één, in drie sets tegen de nummer 367 van de wereld op een Challenger-toernooi.

Zijn zege in de eerste ronde van de US Open is dus een mooie opsteker voor Van Rijthoven. Zeker gezien het feit dat er in New York wél punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen, waar dat dit jaar op Wimbledon niet het geval was.

In de tweede ronde staat Van Rijthoven voor de zware opgave om Casper Ruud uit te schakelen. De Noor is als vijfde geplaatst en bereikte dit jaar de finale van Roland Garros. Op de US Open kwam hij nooit verder dan de derde ronde.