Daniil Medvedev is met een overtuigende overwinning begonnen aan de US Open. De titelverdediger stond maandag tegen de Amerikaan Stefan Kozlov, de nummer 111 van de wereld, slechts zes games af: 6-2, 6-4 en 6-0. Met Andy Murray haalde nog een oud-winnaar de tweede ronde.

Na twee uur spelen maakte Medvedev het af met een sterke service-volleyactie. Hij sloeg in totaal maar liefst veertig winners en plaatste acht servicebreaks. Wel moest de 26-jarige Rus twee keer zijn eigen servicegame inleveren.

Medvedev is als eerste geplaatst in New York. Vorig jaar pakte hij op Flushing Meadows zijn eerste Grand Slam-titel. Dit jaar haalde hij de finale op de Australian Open en de vierde ronde op Roland Garros. Op Wimbledon was hij niet welkom omdat alle Russische en Belarussische tennissers werden geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

De als zestiende geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut werd in de openingsronde uitgeschakeld. Hij verloor met 4-6, 4-6 en 4-6 van de Amerikaan Jeffrey John Wolf, de mondiale nummer 87.

Murray haalde de tweede ronde wel. De winnaar van 2012 kwam verrassend goed voor de dag tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo. De Schotse nummer 51 van de wereld, de laatste jaren vaak geplaagd door blessures, klopte de Argentijn (ATP-27) in straight sets: 7-5, 6-3 en 6-3.